Els integrants de la Flotilla debaten si anul·len la missió per motius de seguretat

Els activistes que viatgen amb vaixells fins a Gaza per donar suport i denunciar el genocidi no les té totes per poder dur a terme la seva missió, segons ha explicat a Catalunya Ràdio. Unes hores després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncies l'enviament d'un buc de l'armada espanyola per donar suport i assistir als viatgers de la Flotilla en direcció Gaza, els manifestants posen sobre la taula la possibilitat de fer marxa enrere i tornar cap a casa per "motius de seguretat".
Els atacs soferts per drons estan fent valorar quines són les següents passes de la Flotilla. Visionen que els atacats poden seguir i inclús augmentar la seva perillositat, tot i ja haver sofert atacs aeris amb drons deixant caure objectes inidentificats i substàncies inflamables als seus vaixells, uns fets que han provocat "danys significatius i obstrucció generalitzada de les comunicacions".
A conseqüència de l'amenaçada del govern de Netanyahu a les persones europees que viatgen en aquells vaixells, Giorgia Meloni i Pedro Sánchez han anunciat que acompanyaran la Flotilla amb l'objectiu d'assistir i que es compleixi la llei internacional i es faci "respectar el dret dels nostres ciutadans a navegar pel Mediterrani en condicions de seguretat".
El buc d'acció marítima de l'Armada per assistir a la Global Sumud Flotilla sortirà avui dijous des del port de Cartagena, a Múrcia, i comptarà "amb tots els mitjans per si fos necessari assistir a la flotilla i realitzar algun rescat". Amb això, Espanya se suma a Itàlia, qui també va anunciar l'enviament dels equips d'assistència.
Israel proposa que descarreguin l'ajuda humanitària a un país pròxim
Amb tot això, el govern hebreu ha exigit a la flotilla que descarregui l'ajuda humanitària "a qualsevol port d'un país pròxim fora d'Israel" si la missió "no es tracta d'una provocació i de servir Hamàs". Concretament, aquesta exigència ha sorgit des del ministeri d'Afers Exteriors d'Israel.
El Ministeri afirma que, un cop descarregada, l'ajuda humanitària seria "transferida pacíficament a Gaza". "Israel no permetrà que entrin vaixells en una zona de combat actiu ni que es trenqui un bloqueig naval legítim. Això va d'ajuda o de provocació?", escriu el Ministeri a les xarxes socials. Israel ho va dir ahir, el mateix dia que Itàlia i Espanya han anunciat que enviaran bucs a protegir les embarcacions de la Flotilla, que ha sofert diversos atacs que els activistes atribueixen a Israel.