Sánchez anuncia que es presentarà a les pròximes eleccions

El president espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres que es tornarà a presentar a les eleccions al Congrés previstes pel 2027 si no hi ha comicis anticipats. En una entrevista concedida a l'agència Bloomberg en el marc del viatge a Nova York per assistir a l'Assemblea General de l'ONU, Sánchez ha explicat que ja ha comunicat la decisió a la família i al partit.
"Estic segur que podem repetir la majoria", ha indicat en la conversa amb l'editor en cap de la revista econòmica, John Micklethwait. Sánchez ha reiterat la voluntat d'esgotar la legislatura actual i ha posat en qüestió que PP i Vox tinguin garantida una victòria conjunta com indiquen algunes enquestes. "Les enquestes són només enquestes", ha dit.
L'anunci arriba hores després que el jutge instructor Juan Carlos Peinado hagi citat la dona, Begoña Gómez, la tarda de dissabte vinent per informar-la que, si el cas de presumpta malversació que investiga arribi a judici, s'enfrontarà a un jurat popular. Peinado els ha citat en el marc de la peça separada en què s'investiga la contractació de Cristina Álvarez com a assessora de la Moncloa. Concretament, es vol esclarir si es va produir un desviament de diners públics i si Álvarez va exercir altres funcions privades per a Gómez.
També pocs dies després que el germà, David Sánchez, hagi estat enviat a judici per presumptes delictes de prevaricació administrativa i tràfic d'influències juntament amb deu processats més, entre els quals es troba Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE d'Extremadura. El que s'investiga són suposades irregularitats en la contractació a la diputació el 2017, tot i que la Fiscalia havia demanat l'arxivament de la causa perquè només es fonamentava en "conjectures".
Les acusacions populars -liderades pel pseudosindicat Manos Limpias i entre les quals hi ha PP, Vox i organitzacions ultres- demanen tres anys de presó per al germà de Sánchez i per al líder extremeny del PSOE. El president espanyol ha assegurat que "ara és moment de defensar la veritat" i ha reblat que "el temps posarà cadascú al seu lloc". "El meu germà i la meva dona són innocents i ho demostrarem", ha afirmat.
Sánchez enviarà un vaixell militar per assistir a la flotilla a Gaza
A Nova York, Sánchez també ha anunciat l'enviament d'un buc d'acció marítima de l'Armada per assistir a la Global Sumud Flotilla que navega en aquests moments cap a Gaza en cas que es produeixi algun atac. "El govern d'Espanya exigeix que es compleixi la llei internacional i que es respecti el dret dels nostres ciutadans a navegar pel Mediterrani en condicions de seguretat", ha defensat el president en roda de premsa des de l'Assemblea General de l'ONU.