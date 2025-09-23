El germà de Pedro Sánchez, a judici

Més problemes judicials per a Pedro Sánchez. Després que la seva dona Begoña Gómez ja sigui investigada, ara el germà del president del govern espanyol ha estat enviat a judici per delictes de prevaricació administrativa i tràfic d'influències. David Sánchez s'asseurà al banc dels acusats juntament amb deu processats més, entre els quals es troba Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE d'Extremadura.
L'Audiència Provincial de Badajoz ha refusat els recursos de tots els implicats contra la decisió del jutjat d'enviar-los a judici. El que s'investiga són suposades irregularitats en la contractació a la diputació el 2017, tot i que la Fiscalia havia demanat l'arxivament de la causa perquè només es fonamentava en "conjectures". Les acusacions populars -liderades pel pseudosindicat Manos Limpias i entre les quals hi ha PP, Vox i organitzacions ultres- demanen tres anys de presó per al germà de Sánchez i per al líder extremeny del PSOE.
La causa es remunta el maig del 2024, quan el mateix pseudosindicat Manos Limpias es basava en publicacions a la premsa per dir que David Sánchez no anava al seu lloc de feina a la Diputació de Badajoz. Concretament, l'acusació és que no complia les funcions assignades com a coordinador de conservatoris i que residia a Portugal per no pagar impostos a Espanya. Un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va descartar un enriquiment il·lícit i la mateixa jutgessa va descartar un delicte fiscal.
Si bé aquestes acusacions van caure, la magistrada va obrir les vies de la presumpta contractació irregular d'un extreballador de la Moncloa i amic de David Sánchez. Hi ha hagut declaracions de desenes de persones i registres de la Guàrdia Civil a la Diputació de Badajoz, amb documents i correus electrònics que han suposat prou indicis per enviar el germà del president espanyol a judici. La jutgessa veu probable que el càrrec de coordinador de conservatoris es creés expressament per a David Sánchez i que es presentés a la convocatòria i fes l'entrevista per "simular legalitat".