L'avió de la ministra Robles pateix un intent d'atac contra el sistema de GPS a Rússia

Un avió militar en què viatja la ministra de Defensa, Margarita Robles, en direcció a la base aèria de Siauliai (Lituània) aquest dimecres ha patit un atac de pertorbació del GPS tot just quan estava sobrevolant Kaliningrad. L'episodi, però, ha quedat només en un intent fallit, ja que els sistemes de protecció militar del GPS han alertat i han aturat l'atac.
Fonts del govern espanyol han assegurat que aquests intents de sabotatge són habituals en les aeronaus -siguin avions civils o militars- que passen per aquesta zona de Rússia. També apunten que no hi ha indicis que l'atac anés dirigit, concretament, a la ministra espanyola.
En aquest mateix avió també viatjaven familiars dels destinats al Destacament VILKAS, així com periodistes que acompanyaven la ministra. En la seva visita a la base de Siauliai, està previst que Robles es reuneixi amb la seva homòloga lituana per tractar accions coordinades amb l'OTAN per a dissuadir Rússia.
Ja va passar a l'avió de Von der Leyen
Tot just fa només unes setmanes, es va produir un atac similar a l'avió en què viatjava el diumenge 31 d'agost la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. L'aeronau també va ser objectiu d'una suposada interferència russa que va desactivar els serveis de navegació GPS quan anava a aterrar en un aeroport de Bulgària. Segons va avançar el Financial Times, les autoritats búlgares van informar Brussel·les que sospiten que aquesta interferència és de Rússia.