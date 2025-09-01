L'avió de Von der Leyen aterra d'emergència per un presumpte atac rus que l'ha deixat sense GPS

L'avió en què viatjava aquest diumenge la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha estat objectiu d'una suposada interferència russa que ha desactivat els serveis de navegació GPS quan anava a aterrar en un aeroport de Bulgària. Segons ha avançat el Financial Times, les autoritats búlgares han informat Brussel·les que sospiten que aquesta interferència és de Rússia.
"Podem confirmar que s'ha produït una interferència en el GPS, però l'avió ha aterrat sense incidents", ha dit la portaveu comunitària Arianna Podesta, que ha recalcat que "aquest incident subratlla la urgència de l'actual viatge de la presidenta". Von der Leyen ha iniciat una gira pels països de la Unió Europea que estan reforçant les fronteres amb Rússia i Bielorússia.
"Som molt conscients que les amenaces i la intimidació són un component habitual de les accions hostils de Rússia. Això reforçarà encara més el nostre compromís infrangible d'augmentar les nostres capacitats de defensa i el nostre suport a Ucraïna", ha afegit.
Actius russos congelats per recuperar Ucraïna
El presumpte atac coincideix amb l'anunci que la Comissió Europea estudia "usos addicionals" dels actius russos congelats per impulsar la recuperació d'Ucraïna i continuar reforçant Kíiv en l'àmbit militar davant l'agressió de Moscou. En una compareixença celebrada aquest dilluns des de Lituània, la mateixa Von der Leyen ha remarcat que Rússia "ha de pagar" pels danys que ha provocat a Ucraïna.
Per altra banda, la dirigent alemanya també ha assegurat que els estats membres de la UE estan elaborant plans militars "precisos" amb el suport dels Estats Units com a part de les garanties de seguretat per a Ucraïna un cop s'aturi la invasió russa. "La primera línia de garanties de seguretat per a Ucraïna és un exèrcit ucraïnès ben equipat i amb experiència; la segona línia consistiria en un grup multinacional que sorgeixi de la Coalició dels Voluntaris amb el suport dels americans, i la tercera seria la nostra pròpia defensa", ha assenyalat Von der Leyen.
Les paraules de Von der Leyen des de Lituània arriben just el mateix dia en què la mateixa dirigent comunitària ha indicat, en una entrevista al Financial Times, que les diferents capitals europees i les institucions comunitàries estan elaborant "un full de ruta clar" per a possibles desplegaments militars al terreny un cop s'assoleixi un acord de pau.
"Les garanties de seguretat són primordials i fonamentals; tenim un full de ruta clau i vam arribar a un acord amb la Casa Blanca; en aquest sentit, s'estan fent importants avenços", ha manifestat, tot recordant que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat a la UE que les tropes nord-americanes també formaran part d'aquest desplegament.