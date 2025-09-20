Un ciberatac provoca retards i cancel·lacions a diversos aeroports europeus

Diversos aeroports europeus han rebut un ciberatac que els ha afectat els serveis del sistema de facturació i embarcament. Concretament, els aeròdroms de Heathrow, a Londres, al de Brussel·les i Berlín han tingut afectacions des de la matinada i ha fet que estiguin havent-hi diverses cancel·lacions i endarreriments dels vols. Aquesta incidència ha afectat de ple les operacions de check-in i embarcament i les operacions s'han hagut de fer de manera manual.
En un comunicat de l'aeroport de Brussel·les han fet conèixer l'afectació i han assegurat que ha afectat diversos aeroports europeus sense assenyalar-ne cap de concret. L'entitat gestora ha expressat que l'atac "té un gran impacte en el calendari de vols i lamentablement provocarà cancel·lacions i retards". Així mateix, ha avisat que l'atac s'ha dirigit al proveïdor, el qual opera en tot Europa, i això fa que moltes tasques automàtiques o semiautomàtiques, s'hagin de fer manualment i com a conseqüència es generin majors cues a l'aeroport.
En la mateixa sintonia, l'aeroport de Heathrow, el de major activitat del Regne Unit, ha explicat a través d'X que el proveïdor "Collins Aerospace pateix un problema tècnic" i que mentre resolen el problema recomanen que els viatgers revisin l'estat del seu vol amb l'aerolínia.
Per altra banda, a l'aeroport de Dallas, un dels que té més volum de vols als Estats Units, també estan havent-hi dificultats amb els programes informatius, concretament, en els sistemes de telecomunicacions. Tot i això, per ara, no s'ha confirmat que hagi estat un ciberatac.
Per altra banda, pel que fa a l'aeroport de Barcelona, tot funciona amb normalitat i Aena ha confirmat que no s'ha detectat cap ciberatac i tot segueix operatiu.