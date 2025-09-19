Illa i Pradales fan pinya perquè l'oficialitat del català i el basc a Europa «sigui una realitat»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest migdia amb el lehendakari basc, Imanol Pradales. La trobada ha estat a l'hora de dinar al Palau d'Ajuria Enea, a Vitòria. Durant la reunió Illa i Pradales han abordat l'oficialitat del català, el basc i el gallec a Europa i s'han compromès a col·laborar fins que sigui "una realitat".
A més, també han parlat sobre qüestions "clau" per a tots dos, com la gestió de la immigració, la reforma i modernització de l'administració pública, la política d'habitatge o l'impuls a l'economia social. Aquesta tarda el president té previst reunir-se amb el conseller d'Habitatge i Agenda Urbana, Denis Itxaso, per parlar sobre com Catalunya i el País Basc encaren la problemàtica de l'habitatge.
En el marc de la reunió president i lehendakari han destacat el seu interès per continuar col·laborant en l'àmbit de la supercomputació. A més, el Govern assegura que Illa i Pradales han coincidit que la trobada ha estat "el millor exemple de les bones relacions i el treball conjunt que Catalunya i Euskadi estan construint". Illa ja es va reunir amb Pradales el 23 de gener, tot i que en aquella ocasió la trobada va ser al Palau de la Generalitat.
Visita al País Basc
Aquest divendres Illa s'ha desplaçat al País Basc. Durant el matí ha visitat l'Ajuntament de Vitòria i ha participat en un col·loqui a un esmorzar informatiu organitzat per Premsa Ibèrica. A mig matí ha visitat Mondragon Corporation, un grup empresarial format per cooperatives originari del País Basc. Abans d'arribar-hi, Illa ha anunciat que Catalunya s'incorporarà al think tank ASETT. Es tracta d'un centre d'investigació internacional centrat en les cooperatives i en l'economia social i solidària, i amb seu al País Basc.