Tres avions russos sobrevolen Estònia i obliguen l'OTAN a intervenir

Nou moviment sospitós de Rússia. Tres avions caces russos han violat aquest divendres l'espai aeri d'Estònia. La maniobra ha obligat l'OTAN a intervenir, desplegant diversos avions italians integrats a la missió de l'Aliança Atlàntica de vigilància sobre el mar Bàltic.
Els caces han irromput "sense permís" a través del golf de Finlàndia, al voltant de l'illa de Vaindloo, a l'espai aeri estonià i "l'han sobrevolat durant un total de 12 minuts", segons comunicats del Ministeri d'Exteriors i de les Forces Armades d'Estònia. Segons l'Exèrcit d'Estònia, els avions russos no tenien plans de vol i tenien desactivats els transponedors per emetre dades. Tampoc mantenien cap mena de comunicació amb els serveis de control d'Estònia.
L'Aliança Atlàntica ha confirmat l'activació "immediata" de la seva missió, que ha "interceptat" els caces. "És un altre exemple de l'imprudent comportament rus i de la capacitat de l'OTAN per respondre", ha assenyalat un portaveu de l'OTAN a les xarxes socials.
El ministre d'Exteriors d'Estònia, Margus Tsahkna, ha convocat l'encarregat de negocis rus a Tallín per traslladar-li personalment una protesta, ja que "Rússia ha violat l'espai aeri d'Estònia quatre vegades aquest any" i la incursió d'avui "no té precedents". El govern d'Estònia ha qualificat l'incident d'"inacceptable". En aquest sentit, Tsahkna ha advertit que "Rússia està posant a prova els límits i augmentant l'agressivitat cada vegada més", per la qual cosa ha reclamat "un increment veloç de la pressió política i econòmica" sobre Moscou.
Reacció de la Unió Europea
L'alta representant de la Unió Europea per als Assumptes Exteriors i la Política de Seguretat, Kaja Kallas, ha considerat una "provocació extremament perillosa" la "violació" de tres avions militars russos de l'espai aeri d'Estònia. Kallas ha lamentat que es tracta de la "tercera violació" d'aquest tipus de l'espai europeu en els darrers dies, i ha alertat que l'actitud de l'exèrcit rus "escala encara més les tensions a la regió". L'euro comissària ha instat a "no mostrar feblesa".
Precedent a Polònia
L'incident d'avui guarda similituds amb el de fa uns dies a Polònia. La matinada del 10 de setembre, arran de l'aparició dels drons militars russos, els aeroports de Varsòvia i Lublin van tancar durant dues hores per tal que les operacions militars d'abatiment es poguessin dur a terme amb seguretat. A les 7:30 hores, van quedar reoberts. Si bé, el primer ministre de Polònia, Donald Tusk, va denunciar que es tractava d'una "violació sense precedents".
Posteriorment, Tusk, va anunciar al parlament del seu país que invocarà l'article 4 del Tractat de l'Atlàntic Nord per formalitzar consultes amb la resta d'aliats de l'OTAN després que l'exèrcit polonès hagi interceptat la matinada d'aquest dimecres diversos dons russos que havien entrat al seu espai aeri durant un atac a Ucraïna. És el pas previ a la invocació de l'article 5, que preveu la intervenció dels exèrcits dels estats membres quan un pateix la violació de la integritat territorial.