Polònia invoca l'article 4 de l'OTAN després d'abatre drons russos que han violat el seu espai aeri

El primer ministre de Polònia, Donald Tusk, ha anunciat al parlament del seu país que invocarà l'article 4 del Tractat de l'Atlàntic Nord per formalitzar consultes amb la resta d'aliats de l'OTAN després que l'exèrcit polonès hagi interceptat la matinada d'aquest dimecres diversos dons russos que havien entrat al seu espai aeri durant un atac a Ucraïna. És el pas previ a la invocació de l'article 5, que preveu la intervenció dels exèrcits dels estats membres quan un pateix la violació de la integritat territorial.
Arran de l'aparició dels drons militars russos, els aeroports de Varsòvia i Lublin han tancat durant dues hores per tal que les operacions militars d'abatiment es poguessin dur a terme amb seguretat. A les 7:30 hores, han quedat reoberts. Si bé, Tusk ha denunciat que es tracta d'una "violació sense precedents". En un missatge posterior a X, Tusk ha denunciat la “violació de l’espai aeri polonès d’un gran nombre de drons russos" i ha informat que està en contacte permanent amb el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, i la resta d'aliats.
Després de neutralitzar els drons, l'exèrcit polonès ha desplegat tasques de localització dels artefactes caiguts. Tanmateix, ha mantingut els "procediments defensius" per si es detectaven més drons traspassant la frontera amb Ucraïna. "El Comandament Operatiu de les Forces Armades de Polònia està supervisant la situació actual i les forces i recursos polonesos i aliats segueixen totalment preparats per a futures operacions", ha conclòs Tusk.
En un comunicat públic dirigit a la població, ha indicat a més que s'han emprat "armes" i ha instat la població, especialment a les províncies de Podlasie, Mazovia i Lublin, "les més afectades", que romanguin als seus habitatges. Tot plegat, l'endemà que Israel hagi llençat un bombardeig mortal contra la base d'operacions de Hamàs a Qatar, un altre país tercer, la qual cosa contribueix a incrementar encara més les tensions internacionals.