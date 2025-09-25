La CNMV aprova la nova oferta d'opa del BBVA al Sabadell

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) -el regulador espanyol- ha donat llum verda a la nova oferta d'opa hostil el BBVA sobre el Banc Sabadell que apuja un 10% el preu de la compra d'accions. Amb aquesta validació, el període d'acceptació per als accionistes de l'entitat vallesana ha quedat reobert el matí d'aquest dijous i s'ha ampliat fins al 10 d'octubre.
Amb el vistiplau de la CNMV, totes les cartes tornen a estar sobre la taula i cara amunt, després que el president del BBVA, Carlos Torres, assegurés el mateix dilluns després de la presentació de la nova oferta que no la tornaran a apujar, tot i que ja ho havia dit anteriorment i se'n va acabar desdient. I és que l'entitat basca ofereix ara una acció ordinària del BBVA per cada 4,8376 accions ordinàries del Sabadell, sense diners en efectiu, mentre que abans oferia una acció ordinària i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions del banc vallesà.
Això vol dir que, amb la nova oferta, s'eliminen els diners en efectiu i passa a ser un intercanvi íntegre d'accions, la qual cosa suposa un avantatge fiscal, ja que els accionistes no haurien de declarar l'adquisició fins a una futura venda. Amb tot, l'oferta és un 10% superior a l'anterior, que la cúpula del Sabadell havia ridiculitzat amb declaracions rotundes del conseller delegat, César González-Bueno, que va reblar que no tenia "gens d'interès". Al seu torn, el president, Josep Oliu, ha reblat que "per un plat de llentilles" no anirà a l'opa.
Els pròxims passos amb l'opa al Sabadell
El BBVA va aconseguir rebaixar el percentatge d'acceptació necessari per tirar endavant amb l'opa. En un inici, els calia el "sí" dels propietaris del 50% de les accions del Sabadell, però ara només necessiten el dels propietaris d'un 30%. Així es recull en el fulletó de l'operació, que busca compatibilitzar les normes espanyoles i les estatunidenques pel que fa als terminis i les condicions. Oliu ha compartit que, tot i que el BBVA pugui arribar a aquest 30% i presentar una segona opa, espera que si no assoleix el 50%, el banc basc es retiri.
D'altra banda, la SEC també va autoritzar el BBVA a rebaixar el preu de l'opa si el Sabadell paga algun dividend durant el transcurs de l'operació. Això, per evitar que torni a produir-se un moviment estratègic de descapitalització com el de la venda de la filial britànica TSB al Banc Santander, que només cobraran els accionistes que no venguin al BBVA.