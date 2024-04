Un home es cala foc a les portes del tribunal on se celebra el judici contra Trump per suborn

Un home s'ha calat foc aquest divendres a l'exterior del tribunal penal de Manhattan, a Nova York, durant la celebració del judici contra Donald Trump per presumpte suborn a l'exactriu de cinema porno Stephanie Clifford, més coneguda com a Stormy Daniels. De moment es desconeixen les causes de l'incident, que s'ha produït mentre s'acabava de completar la selecció del jurat suplent, però l'home havia deixat algunes paperetes amb el títol La veritable història del món.

Agents del Departament de Policia de Nova York s'han traslladat al lloc per atendre a la persona, segons ha informat la cadena NBC News, i els serveis d'emergències l'han traslladada a un hospital. Els vianants que circulaven per la zona han corregut a socórrer la víctima, que cremava amb flames de fins a dos metres d'altura, i relaten que ha deixat una forta ferum. "La flaire de fum i carn humana cremada persisteix a l'aire", ha relatat un reporter de la CNN.

Authorities attempt to extinguish a man who set himself on fire outside the courthouse where the Trump trial is taking place in NYC. Insane. pic.twitter.com/AH6BP42Uor — Ian Miles Cheong (@stillgray) April 19, 2024

Mentrestant, la Fiscalia acusa Trump de 34 delictes per presumpta falsificació documental dins d'una trama amb la qual hauria intentat ocultar el pagament de 130.000 dòlars a Stormy Daniels per comprar el seu silenci i que no parlés d'una suposada relació extramatrimonial abans de les eleccions de 2016. El magnat va justificar aquest pagament com a part de les seves despeses legals.