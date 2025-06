Illa exigeix al Suprem que apliqui l'amnistia a Puigdemont «amb diligència»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha exigit al Tribunal Suprem (TS) que apliqui l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont "amb diligència" després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi avalat la llei d'amnistia aquest dijous.

"Com a president de Catalunya em dol que hi hagi persones que encara no se n'hagin pogut beneficiar. Demano a les autoritats pertinents, especialment el Tribunal Suprem, i ho faig amb respecte, però amb claredat, que se'ls apliqui aquesta llei amb diligència", ha dit Illa. En una declaració institucional des de Palau, ha demanat també respecte per la decisió del TC i ha avisat els jutges que "no té sentit obstaculitzar l'aplicació de la llei".

Illa ha afirmat que és "una hora feliç" i ha defensat que la llei "ha suposat un punt d'inflexió per a la plena normalització" de la política. Així, ha subratllat que l'amnistia "ha funcionat" i ha destacat que més de 300 persones ja se n'han beneficiat: "Les coses van millor a Catalunya i es retorna el conflicte polític als canals de la política", ha afegit. En un discurs en català, castellà i anglès, el president ha defensat una "societat plural" i un projecte en què "totes les veus puguin ser escoltades".

"El meu projecte, el projecte que defenso, és el d’una Catalunya amb un autogovern fort, una Catalunya que s’impliqui en la millora d’Espanya i una Catalunya que afirmi el seu europeisme i s’impliqui en la construcció d’Europa", ha reblat.

D'altra banda, ha insistit que la democràcia és "sòlida i plena de garanties institucionals" perquè tothom pugui "defensar les seves idees i el seu projecte polític". I, citant Josep Tarradellas, referència habitual en els seus discursos, ha assegurat que “Catalunya és prou gran perquè hi càpiga tothom i massa petita perquè hi sobri ningú”.

La sentència no afecta Puigdemont i Junqueras

El TC ha avalat la llei d’amnistia per una majoria de sis magistrats a quatre. Després de quatre dies de deliberacions, s’han confirmat les previsions i la majoria progressista de l'òrgan s’ha imposat validant la llei aprovada fa un any al Congrés dels Diputats. D'aquesta manera, l'alt tribunal ha rebutjat el recurs del PP i descarta portar la qüestió a Europa o esperar que la justícia europea es pronunciï abans de dictar sentència.

La sentència no afecta ni Carles Puigdemont i els exiliats, ni tampoc Oriol Junqueras i els condemnats pel procés. És a dir, amb l'aval del TC a l'amnistia ni Puigdemont podrà tornar a Catalunya, ni Junqueras deixarà d'estar inhabilitat. En el seu cas, la llei no se'ls ha aplicat no pas perquè es consideri inconstitucional, sinó perquè el Suprem considera que el delicte de malversació pel qual estan perseguits o condemnats no entra dins de l'àmbit d'aplicació de la llei.

"Estem tancant una crisi política"

Des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que l'aval del TC és una "molt bona notícia" per a Espanya perquè apuntala la "convivència". "Estem tancant una crisi política que mai hauria d’haver sortit de la política", ha dit. Segons ell, la decisió demostra que "Espanya és un estat social i democràtic de dret" i que la llei aprovada al Congrés era constitucional. També ha destacat que la sentència posa de manifest "el valor de la política" com a "palanca de transformació i d’aportació de solucions a conflictes difícils" com el del procés.

L'eurodiputat dels Comuns Jaume Asens ha celebrat la decisió del TC perquè "posa les coses al seu lloc". Asens ha dit que és una "victòria del dret, la raó, el sentit comú i l'acord" per davant de "la venjança i l'odi", i que suposa un revés al PP i Vox. "El TC ha aconseguit estar per sobre d'aquesta pressió i dictar una sentència que serà històrica", ha reblat el dirigent progressista, un dels principals defensors de l'amnistia.