Un virulent incendi enfonsa part d'un edifici de 400 anys a Copenhaguen

Dinamarca ha despertat aquest dimarts amb un virulent incendi a la capital que ha destrossat part d'un edifici històric. La Borsa de Copenhaguen, amb una seu de 400 anys d'història, s'ha vist rodejada de flames al seu sostre, fet que ha provocat l'esfondrament de la seva icònica agulla.

Per ara, no hi ha cap informació sobre si hi ha víctimes o ferits i tampoc es coneixen les causes del foc. Els Bombers de la ciutat han explicat que han posat en marxa un "desplegamentmassiu" d'efectius per unes flames que segueixen actives, generant una gran columna de fum.

Le feu ravage la Bourse de Copenhague. Solidarité avec nos amis danois, cinq ans après Notre-Dame avalée par les flammes.



Notre patrimoine 🇪🇺 est un trésor. Grâce au génie de nos artisans et à la volonté du Président, Notre-Dame renaîtra. Je le souhaite de tout ♥️ à la Bourse. pic.twitter.com/hqdA0BKwZW — Valérie Hayer (@ValerieHayer) April 16, 2024

Els serveis d'emergència han tancat tot l'entorn de la borsa i ara, segons detallen, se centren en les tasques de "rescat i extinció". "400 anys de patrimoni danès estan en flames", ha lamentat el ministre de Cultura del país, Jakob Engel-Schmidt, que ha detallat que ara es treballa per "salvar tresors artístics" de l'edifici.

La històrica agulla de la borsa, amb forma de les cues de quatre dracs entrellaçades, ha col·lapsat al voltant de les 8.30 hores a causa de les flames, en plena restauració d'un edifici inaugurat el 1640. Situat prop del Parlament del país, és un dels principals atractius turístics de Copenhaguen.