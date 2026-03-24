24 de març de 2026

La Unió Europea tanca un nou acord de lliure comerç amb Austràlia després de vuit anys de negociacions

  Ursula von der Leyen segella l'acord de lliurecomerç amb Anthony Albanese

Publicat el 24 de març de 2026 a les 10:09

La Unió Europea ha tancat un nou acord de lliure comerç amb Austràlia després de vuit anys de negociacions. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el primer ministre d’Austràlia, Anthony Albanese, han acordat aquest dimarts a Canberra concloure les converses de l’acord que eliminarà més del 99% dels aranzels australians als béns de la UE. Brussel·les calcula augmentar un 33% les exportacions a Austràlia durant la pròxima dècada, especialment de productes làctics (48%), vehicles (52%) i químics (20%). Von der Leyen ha reivindicat la diversificació de mercats, particularment a l’Indopacífic i a l’Amèrica del Sud, en un moment d’inestabilitat per les polítiques proteccionistes del president Donald Trump als Estats Units.

