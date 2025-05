La Xina i els Estats Units acorden un mecanisme per resoldre la guerra d'aranzels

El govern xinès ha anunciat aquest diumenge al vespre un acord amb els Estats Units per establir un mecanisme de consultes comercials i econòmiques amb vista a la resolució de la guerra aranzelària declarada per Donald Trump. El viceprimer ministre He Lifeng, negociador de la Xina en les converses a Ginebra d'aquest cap de setmana, ha celebrat una trobada "sincera, profunda i constructiva" amb el secretari del Tresor dels EUA per resoldre les diferències.

En aquest sentit, i segons el comunicat emès, He ha anunciat que "les dues parts han arribat a un acord sobre l'establiment d'un mecanisme de consulta econòmica i comercial entre la Xina i els Estats Units i realitzaran més consultes sobre qüestions d'interès mutu". Aquesta declaració ha tingut lloc després que la Casa Blanca hagi anunciat un "acord" no especificat durant les "productives" conversacions amb la Xina.