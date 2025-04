Mark Carney, successor de Trudeau, guanya les eleccions al Canadà

El successor de l'exprimer ministre del Canadà -Justin Trudeau- i líder del Partit Liberal, Mark Carney, s'ha imposat en les eleccions parlamentàries del país, celebrades aquest dilluns. Segons els últims resultats amb un 96% escrutat, la formació ha obtingut 167 escons -la majoria absoluta està en 172-, mantenint-se per davant uns conservadors (145) que aspiraven a prendre'ls el poder després de tres victòries electorals consecutives i superant també el Bloc Quebequès (23), els socialdemòcrates (8) i els verds (1). En el seu primer discurs després dels comicis, Carney ha demanat a la ciutadania de no oblidar "la traïció" dels Estats Units, advertint al president Donald Trump que el Canadà "no es doblegarà" davant les seves amenaces.

"Trump vol trencar-nos, però això no succeirà mai", ha proclamat el líder liberal. "Els Estats Units volen les nostres terres, els nostres recursos, la nostra aigua, el nostre país, i això no són amenaces gratuïtes; el president Trump vol trencar-nos per posseir-nos, i això no passarà mai", ha continuat el que probablement esdevindrà nou primer ministre del Canadà.

En el mateix discurs, Carney ha insistit que el país afronta "una nova realitat" i que aquest ja ha superat "el xoc de la traïció americana". "Mai hem d'oblidar la lliçó, hem de cuidar-nos a nosaltres mateixos i, sobretot, els uns als altres", ha resumit.

Felicitacions de la UE

Poc després de conèixer la seva victòria electoral, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha felicitat Carney pels resultats i ha reivindicat els lligams entre la Unió Europea i el Canadà. "La unió és sòlida i va creixent amb més força", ha escrit en un missatge a X. En aquest sentit, l'alemanya s'ha compromès a continuar defensant "els valors democràtics compartits, promoure el multilateralisme i treballar per un comerç lliure i just". "Espero treballar en estreta col·laboració, tant en l'àmbit bilateral com en el marc del G7", ha conclòs.

Al seu torn, el president del Consell Europeu, António Costa, ha felicitat Carney recordant que la UE i el Canadà mantenen una relació "propera i duradora". "Som aliats i grans socis comercials, compartim els mateixos valors i un vincle als tractats de les Nacions Unides i a un ordre internacional basat en normes", ha manifestat a X.