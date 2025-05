Mertz no aconsegueix els suports necessaris per ser el nou canceller alemany en la primera ronda, un fet inèdit

El líder de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, no ha obtingut els suports necessaris en la primera ronda per esdevenir el nou canceller alemany, un fet que fins ara no s'havia produït. En una votació celebrada aquest dimarts al Bundestag, Merz ha aconseguit 310 vots a favor, sis per sota la majoria necessària per esdevenir el nou cap de l'executiu alemany. Ara, la cambra baixa del país disposa d'un màxim de 14 dies per tornar a votar el líder de la CDU o un nou candidat per majoria absoluta en una segona volta. El resultat d'aquest dimarts representa una gran sorpresa per als conservadors, que just aquest dilluns van signar un acord de coalició amb els socialdemòcrates -junts sumaven 328 escons- perquè Merz fos canceller.