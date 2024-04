Milà, fins al capdamunt del turisme i de l'oci: prohibirà menjar pizza o gelat al carrer a partir de mitjanit

L'Ajuntament de Milà vol prohibir menjar gelat o pizza pel carrer un cop passada la mitjanit. És una mesura contundent, que també afectaria la resta d'alimentació i restauració, i que té un objectiu molt clar: prioritzar la tranquil·litat dels veïns per sobre de l'oci, que es multiplica en horari nocturn i especialment per culpa del turisme. El consistori impulsa una ordenança que també limitarà les terrasses, en favor dels seus ciutadans.

Durant el cap de setmana i els dies festius la prohibició només s'allargaria mitja hora més, tancant vendes ambulants, terrasses i aquesta mena de locals a partir de les 00.30. A més, la iniciativa també vol que aquesta mesura s'apliqui encara més d'hora, a les vuit de la tarda, en zones d'aglomeracions. Ara per ara, l'ordenança està sota procés d'al·legacions i podria patir diversos canvis fins al 3 de maig. Com a mesura, però, és un cop dur al turisme i a l'oci de la ciutat.

Sota la lupa del consistori hi ha zones que són autèntics maldecaps pels veïns, com el barri de Navigli. Els restauradors de la ciutat, expliquen des de La Vanguardia, ja haurien protestat per aquesta mesura, ja que consideren que és molt restrictiva i que, com a mínim, els supermercats podrien vendre aliments a la nit però ells no. Giuseppe Sala, alcalde de Milà, respon que la prioritat és que centenars de ciutadans demanen descansar millor a la nit.