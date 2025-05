«Només els pobles informats poden prendre decisions lliures»: el Papa en la seva primera roda de premsa

El papa Lleó XIV ha fet aquest dilluns la seva primera roda de premsa al Vaticà, adreçada als periodistes acreditats a Roma. I ho ha fet amb una defensa aferrissada de “la llibertat d’expressió i de premsa, perquè només els pobles informats poden prendre decisions lliures”. Lleó XIV ha clamat per “dir no a la guerra de les paraules i de les imatges i rebutjar el paradigma de la guerra”, subratllant la solidaritat de l’Església amb els periodistes empresonats al món per “informar sobre la veritat”, reclamant l’alliberament de tots ells.

El Papa ha al·ludit a la “dignitat, la justícia i el dret dels pobles a estar informats” i ha invocat el sermó de la muntanya: “Benaurats els qui treballen per la pau, una benaurança que ens interpel·la a tots, en la tasca d’una informació que no vol el consens al preu que sigui, que no abraci el model de la competència i no se separi de la recerca de la veritat i l’amor”.

“La manera amb què ens comuniquem té una importància immensa”, ha dit, recordant de nou el papa Francesc que reclamava “una comunicació capaç d’escoltar, recollir la veu dels febles que no tenen veu”. “Desarmem les paraules -ha dit- i contribuirem a desarmar la terra, amb una comunicació desarmant i desarmada”. Ha demanat als periodistes que segueixin una comunicació de pau i no es rendeixin “davant la mediocritat”. Com ja va fer quan es va dirigir als cardenals com a Papa, ha recordat el repte que suposa la IA com a gran transformació per a les societats contemporànies.

Les invocacions a la pau, que tot indica que seran molt presents en el seu pontificat, connecten amb les paraules que va pronunciar diumenge des del balcó de Sant Pere en la benedicció del Regina Coeli, quan va demanar de nou una “pau justa per a Gaza i Ucraïna”. També, en el moment de la seva aparició com a Papa a la plaça de Sant Pere, va començar les seves paraules desitjant la pau a tots els presents.