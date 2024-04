La policia resol el robatori més gran de la història del Canadà

És el robatori més gran de la història del Canadà i fa escassos dies que la policia l'ha resolt. Fa tot just un any, a l'Aeroport Internacional de Toronto, un dels que té més moviment del país, va aterrar un avió procedent de Zúric (Suïssa) amb un important botí. Parlem, entre altres béns, de més de 6.000 lingots d'or, amb un valor que arriba als prop de 20 milions d'euros, i de dos milions i mig en moneda estrangera. Aquesta valuosa càrrega es va custodiar en un magatzem, al qual un home, fent-se passar per xòfer, va poder accedir ensenyant una factura aèria.

Ben aviat es va perdre la pista al camió en què es va col·locar tot. Només unes hores després, personal de l'empresa Brinks (especialitzada en serveis de transport i seguretat) va arribar a l'aeroport a buscar la càrrega i va ser aleshores quan tothom es va adonar que s'acabava de cometre un robatori milionari.

Després d'entrevistar una cinquantena de testimonis i efectuar prop de 40 ordres de registre, els agents del Projecte 24K -nom amb què ha estat batejada l'operació- han acabat trobant les ments pensants darrere d'aquest acte criminal. La majoria han estat arrestats al Canadà, però d'altres a l'estranger. Entre els nou detinguts hi ha perfils ben diversos, com el propietari d'una joieria, el fals xòfer, un treballador d'Air Canada i un antic directiu de la companyia, que va deixar-hi de treballar un temps després del cop.

El cap de la policia de Peel (Ontario), Nishan Duraiappah, que es va fer càrrec de la recerca, ha assenyalat en roda de premsa que l'atracament va ser “acuradament planejat”. I ha afegit: “Aquesta història és sensacional i probablement, ho diem de broma, pertany a una sèrie de Netflix”.

Els cossos de seguretat han explicat recentment que la factura amb què el fals xòfer va accedir al magatzem era legítima, però havia estat utilitzada un dia abans per recollir una càrrega de mariscos. A hores d'ara, ja s'ha pogut recuperar part del botí. Concretament, 84.494 euros en braçalets daurats i 293.256 en efectiu a banda d'olles de fosa i motlles. A més a més, els agents han confiscat una seixantena d'armes de foc que la banda volia introduir al Canadà il·legalment. I és que els criminals feien servir el botí per traficar amb armament comprat als Estats Units.

El passat octubre, Brinks va presentar davant una cort federal canadenca una demanda contra Air Canada pels errors de seguretat que van permetre l'atracament. L'empresa va exigir aleshores la quantitat total que li havia estat sostreta, però la companyia aèria va rebutjar el passat mes de novembre les al·legacions.