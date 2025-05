Revés de la justícia europea a Von der Leyen per ocultar missatges amb el cap de Pfizer

El Tribunal General de la Unió Europea ha anul·lat la denegació de la Comissió Europea de la sol·licitud d'una periodista de The New York Times per accedir als missatges de text intercanviats entre la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i Albert Bourla, director general de Pfizer entre 2021 i 2022. En una decisió que suposa un revés judicial per a la cap de l’executiu comunitari, el tribunal de primera instància de la UE ha determinat que la CE no va proporcionar una “explicació plausible” per justificar que no estava en possessió dels documents sol·licitats. A més, el TGUE assegura que el mitjà ha aconseguit “refutar la presumpció d’inexistència i de no possessió dels documents sol·licitats”.