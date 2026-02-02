Roma farà pagar als turistes per visitar la Fontana di Trevi

Roma és una de les destinacions turístiques europees per excel·lència i la Fontana di Trevi és el segon monument més visitat de la ciutat després del Colosseu. Això implica un gran nombre de turistes que visiten constantment la ciutat i la seva Fontana di Trevi per llençar una moneda i demanar un desig. De fet, segons les dades italianes, el 2025 el monument va rebre una mitjana de 30.000 visitants diaris.
Aquesta quantitat de gent implica la massificació del monument i, per tant, la proliferació en la zona de robatoris, així com fa necessària una millora en la conservació i protecció del monument. Per aquest motiu, una de les mesures que ha pres el govern italià és imposar una entrada de 2 euros als turistes que vulguin accedir-hi a la Fontana di Trevi a partir del 2 de febrer.
En concret, el bitllet permet accedir a la conca o la part baixa més pròxima a la font, des d'on es fa el típic gest de llençar d'esquena una moneda a l'aigua. Això sí, amb excepcions, ja que per als romans, residents de la ciutat o l'àrea metropolitana, les persones amb discapacitat i els seus acompanyants i per als menors de 6 anys l'entrada continuarà sent gratuïta.
Aquesta mesura també s'implementarà a altres sis monuments més de la ciutat: la Vil·la de Maxenci, el Museu Napoleònic, el Museu Carlo Barracco, el Museu Bilotti i el Museu Canonica. Amb l'entrada de pagament es pretén reduir la visita diària de turistes a la Fontana di Trevi, ja que segons explica l'alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, amb aquest nou sistema en un dia entrarien 13.200 persones a visitar el monument i es generarien, aproximadament, uns 6,5 milions d'euros anuals.
L'horari de visita amb pagament és de dilluns a divendres d'11.30 a 22 de la nit i de 9 del matí a les 22 de la nit, el cap de la setmana. Però quan acaba, a partir de les 22 hores de la nit, la Fontana queda oberta al públic gratuïtament, ja que seran unes tanques al voltant del monument les que controlen l'entrada pagada dels turistes.