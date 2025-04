Sobreviu una nena de nou anys després de caure d'un 25è pis a la Xina

Una nena de nou anys ha sobreviscut després de caure d'un 25è pis a la Xina, a la ciutat de Tangshan. La menor estava a la seva habitació fent els deures quan va obrir la finestra i la malla de protecció va cedir. La nena va caure des d'una alçada de 60 metres, però la caiguda es va veure atenuada al topar amb una plataforma situada al setè pis. Fet que, segons tot indica, li hauria salvat la vida de manera miraculosa.

Segons ha explicat la mare a mitjans locals, quan el pare va anar a cridar-la per sopar, es va adonar que la menor havia desaparegut, però en mirar per la finestra, no va veure a ningú. Només un parell de sabatilles. Va ser el gerent de la comunitat qui va avisar els pares que un veí l'havia trobat després de sentir un fort soroll. La nena, després de la caiguda, va aconseguir moure's, per això el pare no la va veure.

Amb múltiples contusions i fractures i l'espina toràcica trencada, va ser traslladada a un hospital de Pequín, on va estar deu dies ingressada. La mare considera que es tracta d'un "miracle" que n'hagi sortit amb vida.