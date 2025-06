Trucada entre Trump i Xi Jinping amb «conclusions positives per als dos països»

Inici d'entesa entre els Estats Units i la Xina. Donald Trump, ha mantingut una "excel·lent" conversa telefònica amb el seu homòleg xinès, Xi Jinping, centrada en qüestions comercials i amb un resultat "molt positiu per als dos països". El mandatari estatunidenc també assegura que els respectius equips negociadors es reuniran "aviat" en un lloc per determinar, donant així continuïtat a les converses mantingudes a Ginebra.

Trump ha explicat que la trucada s'ha allargat durant una hora i mitja i s'han abordat alguns detalls del "recent acord comercial". A través del seu compte a TruthSocial ha anunciat que la conversa s'ha centrat gairebé exclusivament en el comerç, per la qual cosa no s'ha parlat de Rússia, Ucraïna ni l'Iran, i ha afegit que "ja no hi hauria d'haver dubtes sobre la complexitat dels productes de terres rares".

La productivitat de la trucada s'ha materialitzat amb la proposta d'una trobada presencial en les setmanes vinents. "Els nostres respectius equips es reuniran ben aviat en un lloc per determinar", ha anunciat Trump, afegint que la delegació nord-americana estarà formada pel secretari del Tresor, Scott Bessent; el secretari de Comerç, Howard Lutnick; i el representant comercial dels Estats Units, l'ambaixador Jamieson Greer.

Trucada en plena treva aranzelària

La guerra aranzelària entre els dos països està immersa en un procés de treva de 90 dies des del 12 d'abril. L'acord va arribar després de les reunions que van mantenir a Ginebra. El secretari del Tresor, Scott Bessent, va assegurar que s'havien assolit "progressos substancials". "Les dues parts han mostrat un gran respecte, en un procés molt positiu", va afirmar el secretari d'Estat.

A principis d'abril, Xi Jinping va veure com els Estats Units s'acarnissaven amb el seu país, apujant els aranzels fins al 145% mentre firmaven una treva amb la resta del món i s'hi va tornar apujant els aranzels al país nord-americà fins al 125%. Abans de la trucada d'avui, Trump ha presentat un seguit de demandes i concessions, que inclouen la possibilitat de reduir els aranzels del 145% al 80%.