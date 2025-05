Ultimàtum d'Europa a una de les plataformes de venda més populars

La Comissió Europea ha acusat el grup xinès Shein de dur a terme "pràctiques enganyoses" al seu portal i li dona un mes per prendre mesures i adreçar la situació. Després que Brussel·les obrís una investigació el febrer passat, l'executiu comunitari -juntament amb les autoritats de protecció al consumidor de Bèlgica, França, Irlanda i Països Baixos- considera que la plataforma incorre en diverses pràctiques que infringeixen la legislació europea.

Les autoritats comunitàries atribueixen a la companyia accions com l'oferiment de descomptes falsos, aplicar pressions als consumidors per tal que facin noves compres o donar-los informacions incompletes o incorrectes. En la llista publicada aquest dilluns per la Comissió Europea també es fa menció de l'etiquetatge "enganyós" de productes, al proveïment d'informació "falsa" sobre els beneficis a la sostenibilitat de certs productes i a les dificultats que tenen els usuaris de la plataforma per enviar preguntes o reclamacions a l'empresa.

En paral·lel, la xarxa de Cooperació per a la Protecció del Consumidor ha demanat informació addicional a Shein per valorar el seu grau de compliment de la plataforma en àmbits com la classificació dels productes i les seves valoracions. Segons Brussel·les, aquesta sol·licitud pretén assegurar que les dades sobre un producte no es presenten als clients "de forma enganyosa".

L'empresa xinesa disposa ara d'un mes per replicar a la Comissió Europea i abordar la situació. En cas que la resposta i les accions de la plataforma no siguin satisfactòries, les autoritats estatals competents poden prendre mesures per corregir-la, inclosa la possibilitat d'imposar sancions econòmiques basades en la facturació de Shein dins els estats membres afectats.

Posicionament de Shein

En una declaració posterior a l'anunci de la Comissió Europea, Shein manifesta que ha estat col·laborant "de manera constructiva" amb les autoritats nacionals de consumidors i amb l'executiu comunitari per "demostrar el compromís amb el compliment de les lleis normatives de la UE".

"Seguim implicats en aquest procés per abordar qualsevol preocupació", afegeix l'empresa, tot subratllant que la seva prioritat continua sent la de "garantir que els consumidors europeus gaudeixen d'una experiència de compra en línia segura, fiable i satisfactòria".

Taxa de dos euros a Shein o Temu

A banda de la investigació que ha derivat en el comunicat d'aquest dilluns, la Comissió Europea es planteja imposar una taxa de dos euros als paquets de baix cost que entrin a la Unió Europea, un càrrec que afectaria plataformes en línia com Shein o Temu, precisament.

Segons la proposta de l'executiu comunitari, la taxa s’aplicaria a paquets amb un valor inferior a 150 euros importats directament per consumidors europeus, amb el matís que aquells que s’enviïn directament a magatzems de la UE afrontarien una taxa inferior, de 50 cèntims.

Segons dades presentades per la Comissió, l'any 2024 van entrar a la Unió Europea enviaments de baix cost -de menys de 150 euros- per valor de 4.600 milions d'euros, el doble que el 2023. D'aquests, es calcula que un 96% dels productes estudiats no compleixen amb els estàndards de seguretat de la Unió. "Les conseqüències poden ser molt greus, i no podem fer els ulls grossos", va advertir el comissari responsable de l'estat de dret i Protecció al Consumidor, l'irlandès Michael McGrath.