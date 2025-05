Un terratrèmol de magnitud 6 al Mediterrani activa l'alerta per tsunami a Grècia

Les autoritats de Grècia han emès una alerta de tsunami com a mesura de precaució davant la detecció d'un terratrèmol de magnitud 6 a l'escala de Richter al Mediterrani. El tremolor s'ha produït a la zona marítima entre les illes de Kasos i Creta durant la matinada d'aquest dimecres, motiu pel qual les autoritats han demanat als habitants de les illes properes que s'allunyin de la costa i segueixin les instruccions. En tot cas, sembla que la profunditat local del terratrèmol ha fet que les seves conseqüències a terra ferma siguin "de menor intensitat". Per ara, no s'han registrat "impactes significatius" a les illes gregues i, segons els especialistes grecs, no es tem que hi hagi noves rèpliques.