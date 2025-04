Una apagada elèctrica deixa 20.000 llars sense llum als Països Baixos

Nou ensurt elèctric a Europa, en aquesta ocasió als Països Baixos. Unes 20.000 llars de la ciutat neerlandesa d'Enschede, prop de la frontera amb Alemanya, es troben sense llum després que hagi explotat una subestació elèctrica propera. L'operadora local ha explicat que un tècnic ha resultat ferit, però que les causes dels fets encara es desconeixen. En escenes que recorden a les viscudes a Catalunya aquest dilluns, es pot veure com a la ciutat neerlandesa els negocis han abaixat les persianes i els semàfors no funcionen.