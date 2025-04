Zelenski accepta l'alto el foc de Putin i proposa allargar-lo més enllà del 20 d'abril

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha recollit el guant i ha acceptat el breu alto el foc anunciat per Putin amb motiu de la Pasqua ortodoxa, però ha proposat d'allargar-lo més enllà del 20 d'abril. "Això revelarà les verdaderes intencions de Rússia. 30 hores són suficients per fer titulars, però no prou per generar confiances genuïnes", ha apuntat Zelenski en un missatge a X.

El president ucraïnès aposta perquè la treva sigui de 30 dies i ha recordat que el Kremlin porta prop de 40 dies sense donar resposta a l'alto el foc "complet i incondicional" proposat pels Estats Units. "Ucraïna va respondre positivament, però Rússia ho ha ignorat repetidament", ha recalcat Zelenski.