El Festival de Circ de Terrassa es reinventa amb una vintena de companyies i nou emplaçament

El Festival de Circ de Terrassa torna aquest cap de setmana a la ciutat amb una vintena de companyies. Organitzada per l'associació Tub d'Assaig, la cita té la voluntat d'oferir propostes de circ per a tots els públics, amb una mirada contemporània i amb l'objectiu que tothom pugui seguir el fil de les produccions.
El festival arrencarà de manera oficial aquest dijous amb la proposta 'Tros', de la companyia Sputniks, a la Gradeta del Tub d'Assaig, i s'allargarà fins diumenge. Com a novetat, enguany deixa el barri de la Maurina per centrar el gruix d'activitats al voltant de l'antic poble de Sant Pere.
El festival trasllada la seva activitat, i amb aquest moviment també incorpora la programació d'espectacles de pagament a preus populars per poder sostenir el cost dels muntatges. "Tindrem una vintena d'artistes globals amb dotze espectacles diferents, procedents de Xile, Argentina, Catalunya, Aragó o Andalusia", explica Albert Fernàndez, membre de l'organització.
La proposta preveu una programació orientada a tots els públics, amb la finalitat d'arribar a com més gent millor. "La mirada és contemporània i no tan clàssica, com el dels circs tradicionals, ens agrada que tingui arrel tradicional, amb personatges marcats amb què el públic pugui seguir el fil de les creacions", ha afegit, un moviment que ha de permetre minimitzar el risc de certs espectacles.
Setmana de circ
La cita s'ha presentat aquest dimarts al Mercat de la Independència, amb un tastet de la companyia Circ La Tête i una proposta d'acrobàcies, pallassos i equilibris per donar la benvinguda al festival. No obstant això, no és fins dijous que arrenquen els plats forts, amb una primera trobada al matí al local de l'Associació de Veïns de l'Antic Poble de Sant Pere, on es farà el taller participatiu 'Teixint memòries', organitzat per la Cia IF Circus, i on es crearà un conjunt de cordes que s'utilitzaran en un espectacle de diumenge.
La inauguració del festival serà a les vuit del vespre, amb la Cia Sputniks, que presentarà el seu espectacle 'Tros' a la Gradeta del Tub d'Assaig, una reflexió poètica i humorística sobre la condició humana. Ja divendres, a les sis de la tarda a la Zona Carpa, el Circ La Tête oferirà la comèdia circense 'Les Noces de Títuro'. Una hora més tard, sota el Pont Blau, la Cia Circ Vermut posarà en escena 'La Paradeta', un format familiar que barreja malabars, perxa xinesa i humor.
Més tard, a les 20:30 hores, la Plaça Rector Homs acollirà 'Ruta', de la Cia Capicua, i a les 21:30 hores, la Plaça Font del Comú serà el punt de trobada del talent jove amb 'Poti-poti emergent', on actuaran Luana Flores, Julián Lafuente i la Cia Sobretaula. La jornada es tancarà a les onze de la nit a la Zona Carpa amb l'il·lusionisme i la màgia familiar del Mago Manu i el seu 'Mago Manu Show'.
Dissabte es duran a terme els 'Tallers de Circ' de la mà de Tub d'Assaig i la instal·lació participativa 'El minigolf', de Mumusic Circus al pati de l'escola del barri. A la tarda, el Circ La Tête farà dues funcions de 'Les Noces de Títuro' a la Zona Carpa, mentre que el Duo Laos presentarà l'espectacle 'Espai Vital' a les Esglésies de Sant Pere.
A les set de la tarda, el Duo x Caso portarà 'La Clessidra' al Pati del Col·legi, mentre que a les 20:30 hores a la Plaça Rector Homs es representarà la 'Gran Gala del Festival!', amb les actuacions de Mari i Arnaud, Paula Jirkal, Duo Fire, Trucos Locos, Yldor Llach i Mireia Sala, i la música en directe de Los Circonautas. La nit culminarà a les 22:30 hores amb una nova funció del 'Mago Manu Show' a la Carpa del Circ La Tête.
De cara a diumenge, el darrer dia del festival, entre les 10:30 i les 12:00 hores, al Pati del Col·legi es repetiran els tallers i el minigolf de dissabte, i a les 12:30 hores la Cia IF Circus posarà en escena 'Melic' a La Gradeta del Tub d'Assaig. A les cinc de la tarda, es farà la darrera funció de 'Les Noces de Títuro' (Circ La Tête) a la Zona Carpa, i a les sis, la Cia La Nördika presentarà l'extravagant proposta 'Tres Tristes Trolls' a les Esglésies de Sant Pere. El colofó del festival serà a les set, quan la Cia Flying Pikmis tancarà la cita a la Plaça Rector Homs amb l'espectacle acrobàtic 'Eh?!'.