Dos guàrdies civils ferits en un tiroteig a Terrassa mentre perseguien uns lladres de camions

Dos guàrdies civils van resultar ferits en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa aquest dijous al vespre. Segons ha pogut saber 3CatInfo, els Guàrdies Civils, de paisà, perseguien a uns lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. Els Mossos han detingut tres persones durant la nit per la seva presumpta relació amb aquests fets i la Divisió d'Investigació Criminal manté oberta una investigació.
Els agents de paisà havien localitzat el grup de lladres a l'àrea de servei de Porta Barcelona a l'AP-7 i havien començat a perseguir-los amb el cotxe fins al barri de Can Parellada. Quan els ocupants del vehicle van detectar la presència policial, al voltant de les 22.30 hores, van disparar contra els agents, que van repel·lir l'agressió amb les seves armes reglamentàries.
Tot i això, el dos guàrdies civils van resultar ferits. Un d'ells va alertar els serveis d'emergència sanitaris, mentre auxiliava el seu company. Tots dos van ser evacuats en ambulància, un a l'Hospital Taulí de Sabadell i l'altre a la Mútua de Terrassa on, "tot i la gravetat de les ferides", continuen ingressats fora de perill, segons la Guàrdia Civil.
El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha informat a través de les xarxes socials que està fent seguiment de l'evolució mèdica dels ferits amb el general cap de la zona de la Guàrdia Civil i ha agraït als serveis d'emergències, els hospitals involucrats i als mossos la seva tasca.