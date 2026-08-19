Desarticulen una organització que fabricava i distribuïa medicaments veterinaris sense autorització en un laboratori a Terrassa

El Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Barcelona i el Grup de Suport de Fauna i Flora del Cos d'Agents Rurals (GSFF) han desarticulat en l'operació 'Tilosina' una organització que presumptament fabricava i distribuïa medicaments veterinaris sense autorització. El laboratori, ubicat a Terrassa, tenia l'autorització suspesa des de novembre de 2023 i tot i tenir-la revocada des del gener del 2026 va continuar fabricant medicaments veterinaris per a aus.
En total, s'han detingut quatre persones, d'entre 42 i 76 anys, i dues persones més investigades, la majoria d'un mateix grup familiar. S'han intervingut uns 150 medicaments, prop de 70 quilos de principis actius i 101.305 euros en efectiu. La investigació continua oberta.
D'acord amb un comunicat de la Guàrdia Civil, els productes no s'exposaven al públic sinó que es venien a clients de confiança i en grups tancats de xarxes socials, sense factura i amb pagament en efectiu o per Bizum. Només una empresa de transport va registrar prop de 500 enviaments en quatre anys, amb destinació a Espanya, França, Alemanya, Bèlgica, els Estats Units i el Marroc. Els principis actius s'importaven de la Xina i l'Índia a través de societats sense autorització sanitària, i la facturació s'emparava en albarans que descrivien complements alimentaris.
Inicis i desenvolupament de la investigació
La investigació arrenca d'antecedents del 2016, quan la Guàrdia Civil va localitzar a Las Palmas de Gran Canaria quatre productes per a aus que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) va identificar com a medicaments no autoritzats, procedents d'un majorista de Badalona. El 2023 el Cos d'Agents Rurals en va trobar dos en un escorcoll a Sabadell. Consultada de nou, l'AEMPS va orientar el treball cap a qui els fabricava i no només cap a qui els venia, i tots dos cossos va obrir una investigació conjunta.
Segons la Guàrdia Civil, la suspensió la va sol·licitar la mateixa empresa. Tot i això, el laboratori va continuar comprant principis actius, elaborant preparats i distribuint-los: es van localitzar envasos amb caducitat de 2028, que no es van poder fabricar abans que l'autorització quedés sense efecte.
Els preparats incloïen antibiòtics, antifúngics, antiparasitaris, tractaments per a infeccions digestives i intestinals i estimulants del cant, alguns amb diversos principis actius combinats en un mateix producte. Entre els analitzats en figura un d'etiquetat a mà com a 'vitamina A' que, segons l'AEMPS, contenia metiltestosterona, un anabolitzant que exigeix prescripció veterinària.
Escorcolls a Terrassa i Rubí
El 23 de juliol passat els investigadors van practicar dues entrades i escorcolls simultanis, autoritzats judicialment, al laboratori de Terrassa i en un domicili de Rubí. Van intervenir uns 150 medicaments veterinaris il·legals, prop de 70 quilos de principis actius, dispositius mòbils i d'emmagatzematge i 101.305 euros en efectiu. Al domicili van localitzar, a més, una etiquetadora d'envasos i nombroses caixes i envasos buits.
En el dispositiu van participar 35 efectius i tècnics de la Guàrdia Civil, del Cos d'Agents Rurals, de l'AEMPS i dels serveis veterinaris de la Generalitat i dels ajuntaments de Rubí i Terrassa. La majoria dels detinguts i investigats pertanyen a un mateix grup familiar, que controlava diverses societats i es repartia la gestió administrativa, la recepció dels principis actius i la distribució.
Les quatre detencions es van practicar el mateix dia dels escorcolls i els dies 28 i 31 de juliol van declarar en qualitat d'investigades dues persones més, una d'elles titular del majorista de Badalona. Se'ls atribueix la presumpta comissió de delictes contra la salut pública, falsificació de medicaments veterinaris, falsedat documental, contraban, contra la Hisenda Pública, blanqueig de capitals, contra la propietat industrial, estafa, intrusisme professional i pertinença a organització criminal.
L'AEMPS va advertir que l'ús de medicaments veterinaris il·legals amb antimicrobians afecta el conjunt de la societat, ja que les resistències als antimicrobians són un assumpte prioritari per a la sanitat animal i la salut pública i s'associen a un elevat nombre de morts en persones. Per la clandestinitat de la distribució no consta cap cas concret de dany atribuïble a aquests productes. L'operació s'emmarca en el Pla Nacional contra la Resistència als Antibiòtics i les diligències s'han remès a la plaça 1 de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de Terrassa.