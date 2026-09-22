Terrassa redueix un 76% el temps d'espera per a una primera visita als serveis socials

L'Ajuntament de Terrassa ha culminat la transformació del model de primera atenció dels Serveis Socials Bàsics, que ha permès reduir un 76% el temps d'espera per accedir a una primera visita social presencial. La mitjana ha passat dels 63 dies als 15 dies, mentre que la primera orientació telefònica es realitza actualment en menys d'una setmana, amb una mitjana de 5 dies.
Aquesta millora és el resultat de la transformació de l'antic Equip d'Acollida en l'actual Equip de Primera Atenció i Valoració Social (EPAVS). Un nou model que permet fer una primera valoració de cada demanda i adaptar la resposta a les necessitats de cada persona, diferenciant entre l'atenció informativa i d'orientació, l'atenció social presencial i altres modalitats d'intervenció.
El regidor de Serveis Socials, Noel Duque, ha destacat que "la reducció dels temps d'espera és el resultat del treball realitzat per adaptar els serveis socials a les necessitats actuals de la ciutadania i garantir una resposta més àgil davant situacions que sovint requereixen una intervenció ràpida". Duque ha remarcat que "suposa una millora molt significativa en l'accessibilitat al servei". Per al regidor "aquesta transformació reforça el compromís municipal amb uns serveis socials més propers, accessibles i centrats en les persones".
Amb la primera valoració, es determina quin tipus de resposta necessita cada situació. D'aquesta manera, les demandes que poden resoldre's mitjançant informació o orientació no han d'esperar necessàriament una visita presencial, mentre que les que requereixen una intervenció social poden ser derivades al recurs corresponent.
Més demandes ateses i menys temps d'espera
Els primers resultats del nou model mostren que la reducció dels temps d'espera s'ha produït alhora que ha augmentat el volum de demandes. Durant el primer semestre de 2026, l'EPAVS va gestionar 1.590 demandes, 150 més que en el mateix període de l'any anterior. Aquesta primera orientació telefònica es realitza actualment en una mitjana de 5 dies, fet que permet agilitzar l'atenció.
La transformació també ha permès crear una modalitat d'Atenció Prioritària per a aquelles situacions que requereixen una resposta ràpida, així com avançar en noves formes d'atenció grupal, comunitària i digital per facilitar l'accés de la ciutadania als serveis socials.
Més de la meitat de les demandes són necessitats bàsiques
Durant l'any 2025, l'EPAVS va atendre 2.030 situacions en total. Les demandes més freqüents van estar relacionades amb la cobertura de necessitats bàsiques, que van representar el 54%. Després se situen les demandes d'informació i accés a prestacions, amb un 20,3%, i les qüestions vinculades a l'habitatge, amb un 10,5%.
Amb aquest nou model, l'Ajuntament consolida una primera atenció social més accessible, flexible i adaptada a les necessitats de la ciutadania, orientada a oferir una resposta més ràpida i adequada davant les situacions de dificultat o vulnerabilitat social.