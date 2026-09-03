Terrassa desplega més de 150 càmeres per reforçar la seguretat i la gestió de la ciutat

L'Ajuntament de Terrassa avança en el desplegament de la xarxa de videoprotecció i gestió intel·ligent de la ciutat. El projecte, que s'emmarca en el Pla Director per a la Implantació dels Sistemes de Videovigilància, compta actualment amb més de 150 càmeres distribuïdes pel municipi, amb diferents funcions vinculades a la seguretat ciutadana, la mobilitat, la seguretat viària, les emergències i la preservació de l'espai públic.
El govern municipal aposta per reforçar la seguretat, millorar la capacitat de resposta dels serveis municipals i disposar d'una ciutat més ben gestionada. L'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, ha reivindicat la seguretat com "una prioritat política de primer ordre" i ha assenyalat que l'Ajuntament està actuant des de diferents àmbits.
"La seguretat no és una qüestió que es pugui abordar amb una política única. Necessitem més policia i més agents, i per això continuem treballant per consolidar una plantilla de 300 agents i reclamant també una millor dotació dels Mossos d'Esquadra a Terrassa. Però la seguretat del segle XXI també requereix prevenció, convivència, cohesió social i tecnologia. I en tots aquests àmbits estem actuant", ha remarcat el batlle.
En aquest sentit, Ballart ha destacat el desplegament de les càmeres de seguretat ciutadana com una eina de suport a la tasca policial: "Volem una Terrassa més segura i volem donar més eines a la Policia Municipal per prevenir els fets delictius, actuar davant les incidències i investigar els delictes quan es produeixen". També ha afegit que "les càmeres són una eina més, però una eina important, perquè permeten millorar la capacitat de resposta i reforçar la percepció de seguretat de la ciutadania".
Càmeres específiques de seguretat ciutadana
En l'àmbit específic de la seguretat ciutadana, Terrassa disposa actualment de 44 càmeres, distribuïdes en diferents punts de la ciutat. D'aquestes, 24 estan ubicades als polígons industrials, mentre que 16 es troben als barris disseminats i en punts especialment sensibles, com Can Gonteres, Can Boada del Pi, la Font del Rodó o la plaça Joan Santamaria, així com en diversos accessos estratègics de la ciutat.
A aquestes s'hi sumen 4 càmeres a la plaça Didó, destinades a reforçar la vigilància i la capacitat d'intervenció en aquest entorn. El desplegament continuarà ampliant-se amb nous punts, entre els quals es troben el carrer Sudan i l'entorn del Casal Cívic Francisca Redondo, al barri de la Maurina.
Una administració més eficient
La xarxa de càmeres de Terrassa va més enllà de la seguretat ciutadana. El municipi disposa també d'un centenar de càmeres vinculades a la mobilitat i la gestió urbana, situades als principals eixos viaris, al centre urbà, a les zones de vianants, als accessos i sortides de la ciutat, als accessos de la Zona de Baixes Emissions i als polígons industrials.
A aquests sistemes s'hi afegeixen dispositius destinats a la gestió de l'espai públic i al control de les rieres i de la zona forestal. El tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Habitatge i regidor de Seguretat i Mobilitat, Xavier Cardona, ha remarcat que aquesta infraestructura permet avançar cap a una administració més eficient i amb més capacitat de resposta: "una ciutat més segura també és una ciutat més ben gestionada".
"La tecnologia ens permet tenir més informació, prendre millors decisions i actuar amb més rapidesa. No es tracta només de vigilar, sinó de gestionar millor la ciutat i donar una resposta més eficaç a les necessitats de la ciutadania", ha exposat Cardona. A més, ha explicat que els dispositius permeten supervisar el trànsit en temps real, regular l'accés a zones restringides, controlar els accessos a la Zona de Baixes Emissions i obtenir dades sobre la mobilitat mitjançant aforaments i comptatges de vehicles. La xarxa també contribueix a reforçar la seguretat viària mitjançant sistemes específics com els fotovermells.
Més tecnologia
El Govern municipal manté la voluntat de continuar ampliant les capacitats de la xarxa de videoprotecció i gestió intel·ligent, especialment en aquells punts on la incorporació de tecnologia pugui aportar un major retorn en termes de seguretat, prevenció i qualitat dels serveis públics.
En aquest sentit, l'Ajuntament de Terrassa opta al programa específic de videoprotecció impulsat per la Diputació de Barcelona, amb una dotació preassignada de 78.871,96 euros. Els serveis tècnics municipals estan treballant en la definició dels projectes i dels emplaçaments més adequats per continuar reforçant la xarxa, amb criteris de rigor, eficàcia i eficiència. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de setembre.