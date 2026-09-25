Vacarisses impulsa un Pacte per la Llengua amb 70 accions per reforçar l’ús social del català

Vacarisses vol reforçar l’ús social del català amb un Pacte per la Llengua que ara inicia un procés participatiu obert a la ciutadania, les entitats i diferents agents locals. La proposta parteix de la voluntat que el català sigui una llengua d’ús habitual i compartit al municipi, a més d’una eina d’inclusió i cohesió social.
El Pacte per la Llengua es va presentar públicament dissabte a la Sala dels Cups d’El Castell i planteja ordenar les polítiques lingüístiques municipals, identificar els àmbits on cal incidir i establir actuacions concretes, amb objectius, indicadors i una planificació que en permetin el seguiment. Durant la presentació, es van donar a conèixer alguns dels principals resultats de la diagnosi prèvia.
Les dades mostren que Vacarisses parteix d’una situació lingüística ambiental superior a la del conjunt de Catalunya. Segons les dades municipals disponibles fins al 2011, pràcticament tota la població entenia el català i vuit de cada deu persones el sabien parlar. La diagnosi també assenyala alguns reptes. Al Vallès Occidental, segons les dades de 2023, el 21,8% de la població té el català com a llengua inicial, mentre que el percentatge és del 29% en el conjunt de Catalunya.
En el cas de Vacarisses, la diagnosi ha analitzat també diferents àmbits de la vida quotidiana, com ara el comerç i la restauració, els infants i joves als centres educatius, l’esport o la plantilla de l’Ajuntament. Aquest coneixement ha de permetre concretar les actuacions del Pacte i incidir també en aquells espais on l’ús del català presenta més dificultats.
«El 93,4 % de la població entén el català»
L’acte també va comptar amb la participació de la periodista Ona Falcó, que va posar el focus en una dada de l’Enquesta d’Usos Lingüístics de la Població presentada el febrer de 2025: el 93,4% de la població de Catalunya de 15 anys o més declara que entén el català. Davant d’un context que sovint es presenta des d’una perspectiva de retrocés de l’ús de la llengua, la també creadora de contingut va reivindicar aquesta dada com un element positiu i va animar a mantenir el català en les interaccions quotidianes.
Durant la conversa entre Falcó i l’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana Ubach, es van abordar els motius pels quals especialment el jovent pot canviar de llengua en funció de l’entorn o de les persones amb qui es relacionen. Així mateix, es va remarcar la importància de l’assertivitat lingüística davant de situacions d’incomprensió o rebuig. Com a proposta concreta per reforçar el català en el dia a dia, Falcó va destacar tres accions: mantenir la llengua, consumir cultura en català i adquirir productes catalans.
Set àmbits estratègics i 70 accions
La proposta del Pacte s’estructura en 7 àmbits estratègics, 22 objectius i 70 accions, com mesures per garantir els drets lingüístics, reforçar la formació en català, incorporar criteris lingüístics en diferents àmbits municipals i promoure l’ús de la llengua al comerç i a les empreses. Així com per donar suport a la cultura en català, reforçar-ne l’ús als centres educatius i als espais de lleure i esport, impulsar-ne el consum en l’àmbit digital i garantir els drets lingüístics en els àmbits de la salut i l’atenció a persones amb diversitat funcional.
Procés participatiu obert
Ara bé, el document presentat no és un Pacte tancat. A partir d’ara, s’obre un procés participatiu per recollir les aportacions de la ciutadania, les entitats, el comerç, les empreses, els centres educatius i altres agents del municipi. La participació ha de permetre contrastar la proposta, incorporar-hi noves aportacions i acabar de concretar les accions.
El procés participatiu s'engega amb la voluntat d’arribar a un acord compartit i de garantir que el Pacte tingui en compte els diferents àmbits de la vida a Vacarisses. El Pacte també preveu establir indicadors i una comissió de seguiment que permetin avaluar periòdicament el grau d’acompliment de les actuacions i orientar-ne les mesures futures.