Som Vallès Trail començarà i acabarà a Matadepera

La Som Vallès Trail ja té definit i confirmat el recorregut de la seva edició 2026: començarà i acabarà a Matadepera. Després de l'anunci del canvi d'itinerari motivat per les restriccions derivades de la pesta porcina africana, l'organització presenta el traçat definitiu d'una prova que manté intacte el seu esperit solidari i de superació compartida.
La caminada, que tindrà lloc el 26 de setembre, transcorrerà per les Arenes, Sant Llorenç Savall, Castellar del Vallès, municipi pel qual els equips passaran en dues ocasions, i Sentmenat, abans de tornar al punt d'arribada, on tindran lloc el sopar i la festa final. El nou recorregut és circular, té una longitud aproximada de 63 quilòmetres i es desenvolupa principalment per pistes i camins dels entorns del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
Al llarg del traçat hi haurà sis avituallaments, que també funcionaran com a punts de control i de relleu dels equips. En tot moment, tres integrants hauran de romandre en ruta mentre la resta exercirà les tasques de suport. Aquest nou itinerari reforça un dels valors diferencials de la Som Vallès Trail: combinar esport, natura, treball en equip i solidaritat en una experiència compartida oberta a persones de diferents perfils i nivells físics.
La Som Vallès Trail és una caminada solidària per equips organitzada pel Club Excursionista de Muntanya de Cerdanyola que uneix esport, solidaritat i compromís social. Els equips, formats per 4, 5 o 6 persones, afronten un recorregut de 68 quilòmetres per relleus amb un doble repte: completar la prova i aconseguir un donatiu mínim destinat a projectes vinculats investigació del càncer infantil.
L’any passat van participar 450 persones repartides en 64 equips i 146 voluntaris. A més, es van recaptar més de 62.000 euros per a la Fundació Oncolliga. En paraules dels organitzadors, "més enllà de les xifres, va ser una jornada d’emoció, esforç compartit i abraçades a l’arribada".