L'Hostal Nou retorna als 80 i 90 amb un mural gegant i una festa popular

Aquest dissabte 3 de maig, l'Hostal Nou, al municipi de Vallfogona de Balaguer, viurà una jornada que connectarà generacions passades, presents i futures. La Plaça de Sant Joan de la localitat serà l'escenari de la inauguració d'un gran mural dedicat als anys 80 i 90, dues dècades que van marcar profundament la cultura popular i la infantesa de molts.

El mural representa personatges icònics que han acompanyat diverses generacions: Son Goku, Arale, E.T., elements de Star Wars, i referències a la mítica pel·lícula Retorn al futur, entre molts altres. Aquesta obra no només embelleix l'entorn, sinó que també actua com a eina per mantenir viva la memòria col·lectiva dels veïns de l'Hostal Nou.

L’acte començarà a les 18:00h de la tarda amb la inauguració oficial del mural i un berenar inspirat en els anys 80, obert a tots els assistents. Serà un moment per retrobar-se amb sabors, sons i records que han definit una època irrepetible. La festa continuarà a partir de les 19:00h amb música en directe a càrrec de DJ Dray Today.

L’organització convida tothom a participar-hi, tant veïns com visitants, per compartir aquesta jornada única plena d’art, música i memòria. No cal inscripció prèvia. Amb aquest esdeveniment, l'Hostal Nou reafirma el seu compromís amb la cultura popular i la cohesió social, demostrant que recordar el passat també és una manera de construir el futur.