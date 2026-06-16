El balaguerí Quico Pla conquereix una nova Champions amb el Barça d’handbol

El balaguerí Francesc “Quico” Pla Llauradó, preparador físic del primer equip d’handbol del FC Barcelona, ha sumat un nou èxit a la seva trajectòria professional després de proclamar-se aquest diumenge campió de la Lliga de Campions d’Europa. El conjunt blaugrana va superar el Füchse Berlin per 37 a 34 en la gran final disputada a l’Arena de Colònia (Alemanya), revalidant així la seva condició de referent continental.
La fita ha estat celebrada per l’Àrea d’Esports de la Paeria de Balaguer, que ha felicitat públicament el tècnic balaguerí per un nou títol europeu que consolida la seva trajectòria en l’elit esportiva internacional.
Una peça clau dins l’èxit blaugrana
Des de la Paeria destaquen que Pla forma part del cos tècnic liderat per l’entrenador Carlos Ortega i que la seva tasca com a preparador físic és fonamental per mantenir el nivell competitiu d’una plantilla que continua dominant l’handbol europeu.
No és la primera vegada que el tècnic de Balaguer aixeca la màxima competició continental amb el club blaugrana. De fet, el seu treball durant els darrers anys ha contribuït a ampliar el palmarès d’una de les seccions més exitoses de l’entitat catalana.
L’ens municipal també ha volgut remarcar que la trajectòria de Pla representa un motiu d’orgull per a Balaguer i un exemple de perseverança i professionalitat per als joves esportistes de la ciutat. En aquest sentit, han agraït que continuï portant el nom de la capital de la Noguera pels escenaris esportius més prestigiosos d’Europa.
Nou anys vinculat al FC Barcelona
La vinculació de Francesc Pla amb el FC Barcelona es remunta a fa gairebé una dècada. Va incorporar-se al club fa nou anys, inicialment a la secció de bàsquet, abans de fer el salt a l’handbol, disciplina en què ha aconseguit alguns dels majors èxits de la seva carrera.
Des del 2023, Pla compagina la seva feina al Barça amb la responsabilitat de preparador físic de Honda Racing Corporation (HRC), una de les estructures més prestigioses del motociclisme mundial. Aquesta doble dedicació evidencia el reconeixement que ha assolit en l’àmbit de la preparació física d’alt rendiment.
Una trajectòria professional extensa i diversa
Abans d’arribar al club blaugrana, el balaguerí va desenvolupar la seva carrera en diferents àmbits de l’esport i la docència. Va exercir com a professor d’educació física a Andorra i Salou, i també va formar part de l’equip docent de la Federació Catalana de Bàsquet.
Al llarg dels anys ha treballat en entitats de prestigi com el Club Joventut Badalona, els Leicester Riders, l’Associació Sant Martí Esport i la Universitat Rovira i Virgili, acumulant una experiència que l’ha convertit en un dels especialistes més reconeguts del seu sector.
Els seus inicis professionals, però, es troben a casa. Va començar al CF Balaguer, on durant gairebé cinc anys va combinar les funcions d’entrenador de futbol i responsable de la preparació física dels equips de base, treballant amb joves esportistes d’entre 10 i 19 anys.
Formació especialitzada en alt rendiment
En l’àmbit acadèmic, Francesc Pla és llicenciat en Educació Física per l’INEFC, on va cursar els estudis entre els anys 1989 i 1995. Posteriorment, va ampliar la seva formació amb un Màster en Alt Rendiment en Esports d’Equip, un Màster en Administració d’Empreses Esportives i un postgrau en Nutrició Esportiva a la Universitat de Barcelona.
A més, disposa de les titulacions d’entrenador de bàsquet de segon nivell expedida per la Federació Catalana de Basquetbol i d’entrenador de futbol de segon nivell per la Federació Catalana de Futbol.
Un referent esportiu per a Balaguer
Amb aquesta nova Champions League, Francesc “Quico” Pla reforça la seva posició com un dels professionals balaguerins amb una trajectòria més destacada en l’alta competició internacional. El reconeixement de la Paeria posa en valor una carrera construïda amb constància, formació i excel·lència professional, que continua sumant èxits al més alt nivell de l’esport europeu.