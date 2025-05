Torres admet que cal ser un «inconscient» per comprar el Lleida CF

El president adjunt del Lleida CF, Marc Torres, ha deixat bocabadats molts seguidors del club aquest dimarts amb unes afirmacions sorprenents en relació amb l’eventual canvi de propietat de l’entitat. En una entrevista concedida a l’emissora UA1 Ràdio, Torres ha assegurat que “cal un punt d’inconsciència” per atrevir-se a comprar el Lleida. La sinceritat poc habitual de Torres ha posat de manifest la complexitat i els riscos inherents a la gestió d’un club històric com el Lleida CF, marcat per una trajectòria recent convulsa tant en l’àmbit institucional com esportiu. El president adjunt no ha esquivat aquesta realitat i ha deixat entreveure que l’assumpció del projecte requereix una dosi d’audàcia que va més enllà del càlcul racional.

En el transcurs de la conversa radiofònica, el dirigent ha revelat que un grup d’empresaris catalans ha manifestat interès per adquirir el control del club, una possibilitat que, segons Torres, ja es troba en una fase avançada de negociació. Tot i mantenir en secret la identitat dels possibles inversors, ha detallat que el procés està pendent de la conclusió d’una auditoria financera encarregada a petició d’aquest mateix grup. L’informe hauria d’estar llest aquesta mateixa setmana, i la seva finalització permetria desbloquejar els darrers “dos o tres aspectes cabdals” per formalitzar l’acord de traspàs.

Aquestes paraules arriben en un moment de gran expectació a la capital del Segrià, on l’afició resta pendent d’un possible canvi de rumb que podria redefinir el futur immediat del club. El temps dirà si aquest “punt d’inconsciència” és, en realitat, el principi d’una nova etapa per a l’entitat blava.