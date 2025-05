121 penyes i mil maneres de celebrar: tot passa a l’Aplec de Caragol

Els Camps Elisis es preparen per viure, un any més, l’orgia gastronòmica i festiva més gran del calendari lleidatà. Del 23 al 25 de maig, Lleida es converteix en l’epicentre d’una celebració única: l’Aplec del Caragol, que aquest 2025 arriba a la seva 44a edició amb més colles, més activitats i, sobretot, més caragols que mai.

Més de 17.000 collistes distribuïts en 121 colles han començat ja a escalfar motors per a un cap de setmana on la gastronomia, la música i la tradició conviuen en perfecta harmonia. Amb una previsió de 200.000 visitants i un impacte econòmic estimat de més de 20 milions d’euros, l’Aplec ja no és només una festa local: és un fenomen cultural i turístic de primer ordre.

Divendres 23: comença la festa

Amb el sol a punt de pondre's, la Font del Passeig Central serà el punt de trobada. A les 19:00 h, començarà la concentració de colles i penons, preludi del que serà l’inici oficial de la festa. Mitja hora després, la música, la ironia i l’orgull col·lectiu esclataran a la VIII edició de Lo Caragolasso, on la colla Cigaló-Forçuts rebrà l’honor de ser la Colla d’Honor 2025 i Lluís Sánchez posarà la nota d’humor. Amb ell, la Xaranga Mai Toquem Bé, els Castellers de Lleida i la peculiar presència d’el Sr. Postu, una de les icones populars més estimades de la ciutat.

Mentre la música recorre els carrers i les colles encenen els fogons per al primer sopar de germanor, l’ambient s’eixampla fins a la matinada. A les 23:30 h, l’Espai Bivid acull la Gran Nit de l’Aplequista Jove, amb concerts de Vhäldemar i Brainwashed en motiu del 15è aniversari de la Caragolera Metalera. I arreu del recinte, cada colla organitza la seva pròpia festa amb música en directe, concursos de perreo, playback i DJ sessions fins ben entrada la nit.

Dissabte 24: tradició, vermuts i concursos

El matí de dissabte s’inicia amb emoció i respecte: l’ofrena floral in memoriam i la cercavila pels Camps Elisis, amb els Trabucaires dels Trons, marquen un dels moments més solemnes del cap de setmana.

Però l’esperit lúdic no triga a apoderar-se del recinte. La programació matinal inclou màgia per als més petits, tallers com “fes-te un collar de macarrons”, i el sempre esperat concurs d’allioli fet a mà. A la plaça central, Dolors Pubill lidera una classe magistral de garrotins, mentre altres colles enceten concursos de bingo musical i curses de talons.

El vermut musical és un dels punts neuràlgics: colles com Cornuts, Tant me’n fot, Ullà o La Lifara Alcarrassina obren les seves parcel·les a DJ’s i grups de rumba, creant un ambient que esdevé marca registrada de l’Aplec.

A la tarda, els petits protagonitzen la II Petita Rua de l’Aplec, seguida de propostes tan divertides com el Campionat Mundial Canya-Polvoró-Canya o el concurs de marionetes birreres. Mentrestant, els amants del futbol poden gaudir del partit d’hoquei Pons Lleida vs Deportivo Liceo, amb entrada gratuïta per als collistes.

A la nit, després del sopar de germanor, arriben dos moments esperats: el concert de Jet Lag i el Caragol Soul Festival, enguany amb Bulsara, una potent banda tribut a Queen. Tot plegat culmina amb la zona electrònica del Bivid Chill-Out, que ofereix una sessió contínua de música fins ben entrada la matinada.

Diumenge 25: cercavila i comiat

Els més resistents es retroben a les 5:30 h amb el DJ Matt Lasong al Pavelló 3. La festa no s’atura, sinó que es transforma: a les 8:30 h, colles i penons es concentren per iniciar la gran cercavila de diumenge. Un mar de colors i somriures desfila per Lleida fins a arribar a la tradicional imposició de l’escarapel·la i el bateig de penyistes.

Després de vermuts musicals i espectacles infantils, la jornada s’acomiada amb el Concurs Caragolillo Splash i, finalment, la Xarangada i Fi de Festa amb la Xaranga Desmadrats.

Més que una festa

L’Aplec és, en realitat, una ciutat dins la ciutat. Espais com el Parc d’inflables, els jocs de fusta, el restaurant Pavelló o la zona San Miguel, amb concursos i reptes musicals, fan que l’experiència sigui diversa, inclusiva i apte per a tots els públics. A més, amb serveis com Bivid Mobile Zone (wifi, recàrregues, chill-out), tot està pensat per viure intensament, però amb comoditat.

A l’Aplec, cada colla és un món, i cada participant, un protagonista. És per això que, des de Lleida, no es convida només a menjar caragols, sinó a viure una festa de poble amb ànima de ciutat.