60 milions per transformar el Centre Històric de Lleida en set anys

El govern municipal de la Paeria de Lleida ha posat en marxa un ambiciós pla de set anys per recuperar i revitalitzar el Centre Històric, amb més de 100 actuacions i una inversió global de 60 milions d’euros. L’objectiu és clar: tornar a fer del barri antic un espai vibrant, habitable i atractiu per a veïns i visitants.
L’alcalde Fèlix Larrosa ha explicat que el projecte vol aprofitar convocatòries com el Pla de Barris del Govern o l’1% cultural estatal per aconseguir fins a 25 milions d’euros d’ajuts. “Volem que el Centre Històric torni a ser el cor actiu de Lleida”, ha afirmat, recordant que el 80% del patrimoni de la ciutat es concentra en aquest barri. Entre les actuacions més destacades hi ha la creació de tres boscos urbans —a Santa Teresa, Sant Martí i la Panera—, el soterrament de l’aparcament de la Maternitat, la construcció de nous habitatges i la rehabilitació de l’antiga escola Cervantes, que es convertirà en un centre de formació de català amb una inversió de 2,5 milions d’euros.
L’antic convent de Santa Teresa serà un dels punts clau: es transformarà en un centre creatiu i residencial per a artistes i promotors culturals, mentre que els antics horts i mercat de la zona donaran pas a un espai verd obert al veïnatge. També es preveu reactivar el Mercat del Pla com a espai cooperatiu, amb fins a 20 cooperatives, 50 llocs de treball i més d’una setantena d’activitats anuals, en col·laboració amb el Departament d’Empresa. Pel que fa a l’habitatge, la Paeria treballa en 170 pisos nous i preveu cedir terrenys per a lloguer assequible. El POUM permetria arribar fins a 400 nous habitatges i 400 rehabilitats, amb especial atenció a la plaça del Dipòsit, que l’Ajuntament vol convertir en la “plaça Major” del barri.
El pla integral, elaborat amb 122 propostes veïnals i la participació de 49 entitats, inclou també millores en l’espai públic, com la renovació del carrer Cavallers, la rehabilitació de la Casa de l’Aigua i noves excavacions a la Cuirassa. Amb aquest full de ruta, la Paeria vol que el Centre Històric deixi enrere anys de degradació i es converteixi en un espai viu, sostenible i amb orgull d’identitat.