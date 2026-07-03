Agenda del cap de setmana a Ponent: 4 i 5 de juliol

Concurs de Cassoles de Tros torna a Juncosa
Juncosa celebrarà la tercera edició del Concurs de Cassoles de Tros, una de les cites més esperades de l'estiu al municipi. La jornada convida els participants a compartir receptes tradicionals i els secrets familiars de la cuina popular. Les cassoles es començaran a preparar a les 10.30 h i el jurat les valorarà a partir de les 14.30 h. A la tarda, de 17 a 21 h, la festa continuarà amb una sessió de tardeo a càrrec del DJ Dani. Per participar en el concurs o reservar taula cal inscriure's prèviament abans del 3 de juliol. Les inscripcions es poden fer per WhatsApp o presencialment a l'Ajuntament. L'activitat està organitzada per l'Ajuntament de Juncosa.
Tàrrega viu el Sardines & Marinada
El Festival Sardines & Marinada arriba a la seva catorzena edició consolidat com una proposta cultural inclusiva i participativa a Ponent. Després de reunir més de 800 persones l'any passat, el festival torna amb una programació plena de música, circ, cultura popular, tallers i activitats familiars. També hi haurà espai sensorial, artesania, foodtrucks i les tradicionals sardines a la brasa. Les actuacions començaran a les 18 h i s'allargaran fins a la matinada amb concerts i sessions de DJ. L'esdeveniment aposta per una cultura oberta, accessible i comunitària. Les entrades es poden adquirir anticipadament. L'organitzen l'Associació Alba i l'Ajuntament de Tàrrega.
TastJazz torna als Vilars d'Arbeca
La Fortalesa dels Vilars d'Arbeca acollirà la tretzena edició del TastJazz, una proposta que uneix música, patrimoni i gastronomia. L'activitat començarà a les 21 h amb l'obertura de portes i el concert s'iniciarà a les 22 h. El públic podrà gaudir de les actuacions de J&G Músics i Pepper & Soul Trio. L'entrada inclou també un tast de vins i degustacions gastronòmiques amb productes de proximitat. La iniciativa ofereix una vetllada sota les estrelles en un entorn històric singular. El preu és de 15 euros. L'organitza l'Associació Amics de Vilars d'Arbeca.
Juneda celebra el festival Els Rentadors
Els Rentadors de Juneda arriben a la vuitena edició amb una nova programació de concerts en un espai emblemàtic del patrimoni local. El festival vol posar en valor els antics rentadors i convertir-los en un escenari cultural de referència. Durant tres dies hi actuaran artistes com Kelly Isaiah, Silvestres i Olga Zoet, així com Gregotechno, Alosa i Júlia Cruz. La jornada de dissabte es completarà amb els concerts de Pastora, Gerard Aledo i Bru. La proposta ofereix música en directe per a tots els públics en un ambient proper i de qualitat. El festival continua consolidant-se dins l'agenda cultural de les Garrigues. Juneda tornarà a omplir-se de música aquest cap de setmana.