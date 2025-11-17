Agricultura obre la primera convocatòria per arrendar terres agràries en desús

El Departament d’Agricultura ha activat la primera convocatòria pública per posar en producció terres agràries abandonades arreu del país. Les parcel·les formen part del Registre de finques agrícoles i ramaderes en desús i es podran arrendar a persones o entitats interessades. L’objectiu és recuperar l’activitat productiva i facilitar l’entrada de nous professionals, amb especial atenció a dones i joves del món rural.
En total s’ofereixen 43 parcel·les: 18 a la demarcació de Lleida, 9 a Barcelona, 9 a Tarragona i 7 a Girona. Les sol·licituds es valoraran segons els criteris de la convocatòria, i Agricultura adjudicarà cada finca a qui obtingui més puntuació. El Govern preveu repetir el procés almenys un cop l’any, tal com estableix la Llei dels espais agraris del 2019, i ampliar-lo en futures edicions amb parcel·les declarades oficialment en desús.
Una de les finques que surten a concurs és una parcel·la d’1,5 hectàrees a Artesa de Lleida, abandonada des de fa una dècada. La seva propietària, Concepció Morera, ha decidit inscriure-la al registre per evitar que continuï degradant-se i confia que algú la torni a conrear. “És una llàstima que les finques estiguin sense conrear. M’agradaria veure-la cultivada”, ha explicat, tot detallant que li agradaria recuperar-hi cereals i oliveres.
La convocatòria s’adreça a explotacions agràries prioritàries, professionals del sector, persones que vulguin iniciar-s’hi, entitats socials i conreadors directes. Les sol·licituds es podran presentar durant dos mesos al web del Departament, i la resolució es farà pública en un màxim de sis mesos. Un cop adjudicada la finca, el propietari i la persona arrendatària signaran un contracte privat.
La iniciativa arriba en un context de retrocés del sòl agrari. En els darrers 20 anys s’han abandonat 98.500 hectàrees de conreu —un 10,6% del total— mentre que la superfície forestal ha crescut en 144.000 hectàrees. Amb només 0,15 hectàrees llaurables per habitant, Catalunya se situa per sota de la mitjana espanyola i europea, fet que accentua la necessitat de recuperar terres i garantir el relleu generacional al camp.