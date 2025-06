Alerta per temps violent a Ponent aquest dimecres a la tarda

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès aquest dimecres un avís per temps violent que afecta diverses comarques de Ponent, entre les quals el Segrià, les Garrigues, l’Urgell i el Pla d’Urgell. El període de risc comprèn entre les 16.41 hores i les 18.39 hores, amb un grau de perill marcat com a tres sobre sis, és a dir, perill moderat-alt.

Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de calamarsa amb un diàmetre superior als dos centímetres, ratxes de vent que poden superar els 25 metres per segon, així com fenòmens violents com esclafits, mànegues o fins i tot tornados.

Des del servei meteorològic es recomana extremar les precaucions durant les hores indicades i seguir l’evolució de la situació a través dels canals oficials.