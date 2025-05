Alerta màxima per temps violent a l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà

Divendres de contrastos. Els termòmetres s'han enfilat per sobre dels 30 graus a bona part del país, i Lleida i Alcarràs han registrat els primers 37,5 de la temporada. Però la calor també porta associades tempestes fortes d'estiu. És el cas del Pallars Sobirà i l'Alt Urgell, on el Meteocat ha emès un avís per temps violent aquest vespre.

🌡️🌊 Avui, a les Illes Medes, l'observador Josep Pasqual ha mesurat la temperatura superficial de l'aigua del mar més alta d'un mes de maig, almenys dels darrers 50 anys!



📝20,80 °C que superen els 19,96 °C del 25 de maig de 2011. pic.twitter.com/UBbacRLMYd — Meteocat (@meteocat) May 30, 2025

Concretament, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa la població de la possibilitat de pedra de diàmetre superior a dos centímetres, ratxes de vent superiors als 25 metres per segon, esclafits i tornados, i fins i tot mànegues. El grau de perill és màxim: sis sobre sis, fins a les 21.15 h.

A punt de l'estiu climàtic

Aquesta darrera setmana de maig ha portat la primera calorada de l'any i ha estat l'avantsala de l'estiu que ens ve. El climàtic comença el diumenge 1 de juny i, tot i que hi haurà una "frenada de calor" el dilluns, s'espera una nova entrada d'aire càlid entre dimecres i dijous vinent.

I a mitjà i llarg termini? Les notícies tampoc són bones. Els models estacionals que apunten el comportament de temperatura i precipitació els pròxims mesos apunten a un estiu força càlid.