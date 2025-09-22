Almacelles planta cara al macroprojecte de biogàs: “Sense garanties, no hi ha autorització”

L’Ajuntament d’Almacelles (Segrià) ha presentat un extens paquet d’al·legacions contra la planta de valorització de residus no perillosos que l’empresa Biofertilizantes CH4 vol aixecar a només tres quilòmetres del nucli urbà. El projecte preveu tractar fins a 200.000 tones anuals de residus ramaders i agraris per generar biometà, fertilitzants orgànics i compost, però el consistori alerta que el pla actual “té deficiències greus” en aspectes clau de seguretat i medi ambient.
Segons l’Ajuntament, l’expedient pateix mancances en emissions i olors —sense pla de gestió específic—, en el control d’aigües residuals i en protocols davant possibles vessaments que podrien afectar aqüífers. També denuncia que no hi ha una avaluació completa de soroll i mobilitat tot i que s’estima el pas d’uns 50 camions diaris per camins municipals “sense cap estudi de trànsit”. A això s’hi afegeix l’absència de protocols detallats per prevenir incendis, explosions o altres riscos.
En matèria de salut pública, el consistori reclama un Estudi d’Impacte en Salut que valori els riscos sobre població vulnerable i equipaments propers, així com un informe urbanístic vinculant que tingui en compte l’afectació sobre el sòl agrícola, el paisatge i projectes estratègics com el futur port sec. També considera insuficient l’estudi ornitològic i les mesures compensatòries per a espècies protegides i zones ZEPA pròximes.
Per tot plegat, el govern local exigeix a l’òrgan ambiental que rebutgi l’autorització en els termes actuals, que obligui el promotor a incorporar totes les mesures correctores i que sotmeti el projecte a una nova informació pública “per garantir transparència i participació ciutadana”.
En un comunicat, l’alcaldessa Vanesa Olivart subratlla que l’objectiu és “defensar la salut pública, el medi ambient i la qualitat de vida dels veïns d’Almacelles”, i reitera el compromís municipal amb “un model de desenvolupament que no posi en risc el territori ni la seguretat de la ciutadania”.