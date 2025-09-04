Anglesola aixeca un mur administratiu contra la planta de biogàs: «Ni llicències ni macroplantes»

L’Ajuntament d’Anglesola (Urgell) ha decidit aturar en sec el projecte d’una macroplanta de biogàs prevista al municipi. En un ple extraordinari celebrat dimarts passat, tots els grups van votar a favor de suspendre l’atorgament de permisos urbanístics per a instal·lacions energètiques no destinades a autoconsum i de redactar una modificació de les Normes Subsidiàries que reguli amb més contundència els usos en sòl no urbanitzable.
La decisió arriba després que la plataforma Pobles Vius organitzés una xerrada informativa on va alertar sobre els riscos d’aquesta infraestructura, projectada a la finca d’Emaus, a només dos quilòmetres del nucli urbà. Segons l’entitat, la planta —amb una capacitat prevista de 170.000 tones anuals— comportaria un volum de trànsit de milers de camions cada any i podria generar greus impactes: males olors i emissions contaminants (H₂S, amoníac, compostos orgànics volàtils), perill de filtracions als aqüífers, pèrdua de sòl agrícola i efectes negatius sobre l’activitat agrària i el valor dels habitatges.
Per Pobles Vius, els acords del consistori representen “una primera barrera administrativa” que evidencia “l’eficàcia de la mobilització veïnal i la capacitat d’incidència de la gent del poble”. La moratòria impedeix que es concedeixin noves autoritzacions mentre es tramita la reforma urbanística, que podria culminar amb la prohibició directa o restriccions molt estrictes a la implantació de macroinstal·lacions energètiques alienes a l’autoconsum.
Amb aquesta decisió, Anglesola s’afegeix a la llista de municipis que planten cara a grans projectes industrials en defensa del territori i del model agrícola local.