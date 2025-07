Balaguer presenta l’aparcament intel·ligent per a bicicletes dins la ruta de la vall del Sió

Un nou aparcament per a bicicletes, segur i tecnològicament equipat, s’ha instal·lat a Balaguer com a part del projecte de promoció de la ruta cicloturística de la vall del Sió. Aquesta iniciativa, finançada amb 500.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation, té com a objectiu dinamitzar el territori a través del turisme sostenible.

La ruta del Sió connecta quinze municipis i segueix el curs del riu des de la Segarra fins a la seva confluència amb el Segre, a les portes de Balaguer. El recorregut, que presenta un lleuger pendent descendent d’est a oest, combina trams planers amb pujades puntuals com les de Montfalcó Murallat o l’ermita de Santes Masses, i alterna paisatges de secà i regadiu.

L’aparcament intel·ligent de Balaguer té capacitat per a deu bicicletes, ofereix punts de càrrega per a models elèctrics, està tancat i vigilat, i disposa de dues estacions de reparació. El seu accés es gestiona mitjançant una aplicació mòbil amb connexió Bluetooth.

El projecte també ha inclòs millores al ferm en municipis com Estaràs o les Oluges, l’habilitació de zones de descans per a ciclistes i àrees d’aparcament per a autocaravanes a diversos punts del recorregut, així com la reconversió d’equipaments locals, com l’antiga bàscula de la Sentiu de Sió, en centres de serveis.