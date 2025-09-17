Blindatge al Centre Històric de Lleida per l’Obert: detectors de metalls i més de 50 agents

L’Ajuntament de Lleida desplegarà un dispositiu de seguretat sense precedents per a l’Obert del Centre Històric, el festival que del 19 al 21 de setembre omplirà la ciutat amb més d’un centenar d’activitats. El paer en cap, Fèlix Larrosa, ha presidit la reunió de coordinació amb els comandaments de la Guàrdia Urbana, que han detallat un pla especial per evitar incidents i, sobretot, impedir l’entrada d’armes blanques.
La Guàrdia Urbana, amb suport dels Mossos d’Esquadra, mobilitzarà una cinquantena d’agents entre patrulles i rondes a peu. Es faran controls policials aleatoris en punts clau, amb detectors de metalls i tanques que formaran “embuts” per regular els accessos més concorreguts. Agents de la Unitat de Policia Operativa i personal de seguretat privada vigilaran de prop els principals espais de la festa. Aquest operatiu es repetirà a les Festes de la Tardor.
Paral·lelament, la 3a tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha avançat els primers eixos del futur Pla Estratègic Municipal d’Accessibilitat, que pretén garantir que qualsevol persona, sigui quina sigui la seva condició, pugui moure’s per la ciutat sense barreres ni discriminacions. La Paeria també preveu licitar el nou Servei Municipal de Mediació Comunitària, destinat a prevenir i resoldre conflictes veïnals abans que s’intensifiquin.