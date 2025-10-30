El cementiri de Lleida s’amplia amb 30 nous nínxols i ret homenatge a l’alcalde republicà Antoni Vives

El cementiri de Lleida ha estrenat 30 nous nínxols al departament de Santa Cecília, una actuació que s’emmarca en el pla de millores que impulsa la Paeria per garantir la capacitat del recinte i preservar-ne el patrimoni. L’alcalde Fèlix Larrosa, acompanyat pel regidor de Salut Jackson Quiñónez, ha visitat aquest dimarts les instal·lacions coincidint amb la proximitat de Tots Sants i ha anunciat que aviat s’iniciaran les obres per construir 45 nínxols més al departament de Sant Cristòfol. Paral·lelament, s’han recuperat 103 nínxols antics i actualment el cementiri disposa d’una cinquantena d’espais lliures i uns 200 columbaris.
Les noves construccions, fetes amb mòduls prefabricats de formigó, respecten l’estètica original del recinte i s’adapten al reglament de Policia Sanitària Mortuòria. La intervenció completa la tercera fase de rehabilitació de Santa Cecília, una zona del segle XIX que havia estat declarada parcialment en ruïna el 2017. El projecte s’inclou en una inversió global de 320.000 euros, que també ha permès instal·lar 26 càmeres de videovigilància amb sensors tèrmics, renovar els paviments i voreres dels departaments de Sant Miquel i Sant Josep, col·locar bancs, fonts i escales mòbils, i rehabilitar una desena de panteons en mal estat.
Durant la visita, s’ha fet un acte d’homenatge a Antoni Vives Estover, alcalde republicà de Lleida als anys 30, coincidint amb el 140è aniversari del seu naixement. La seva tomba, ubicada a Santa Cecília, ha estat dignificada i retornada al seu emplaçament original després de les obres. Vives, empresonat pels Fets d’Octubre de 1934 i posteriorment exiliat a França, va morir a Lleida el 1959. El seu record ha estat reivindicat en el marc dels actes de Memòria Democràtica que promou la Paeria, per posar en valor figures històriques vinculades al compromís cívic i republicà de la ciutat.