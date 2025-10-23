Judici per l’apunyalament d’un jove a Cervera: l’acusat culpa un amic i parla d’un suborn de 30.000 euros a la víctima

L’Audiència de Lleida ha jutjat aquest dijous O.P., l’home acusat de clavar quatre ganivetades a un jove la matinada del 12 de març de 2023 a Cervera. El processat ha negat els fets i ha assenyalat com a veritable autor D.J., un amic seu, a qui acusa d’haver subornat la víctima amb 30.000 euros per canviar la versió i incriminar-lo falsament.
L’acusat ha assegurat que ell és una víctima més i ha relatat que, quan tots dos van coincidir a la presó, D.J. li hauria proposat un pacte per repartir-se les culpes de les ganivetades. “Li vaig seguir el joc, però després vaig saber que havia arribat a un acord econòmic amb la víctima. Li hauria pagat 15.000 euros per sortir de la presó i 15.000 més per quedar exculpat”, ha declarat O.P. davant el tribunal.
La víctima, però, nega haver rebut cap pagament i manté que l’agressor va ser O.P. “Tots havíem begut, però ell em va arraconar contra la paret i em va atacar amb una navalla”, ha declarat. Tot i això, ha reconegut haver canviat de versió fins a tres cops: primer va culpar D.J., després va dir que havien estat dos homes, i finalment va assenyalar només O.P.
Els Mossos d’Esquadra han confirmat que, a l’Hospital d’Igualada, el ferit va identificar dos agressors i que no va mostrar dubtes durant el reconeixement fotogràfic. Els testimonis, però, han ofert versions contradictòries. Fins i tot el germà de la víctima ha admès que inicialment va confondre l’autor per culpa de l’alcohol.
Les forenses han explicat que la víctima va patir quatre ferides d’arma blanca, dues d’elles a l’abdomen, que haurien posat en risc la seva salut sense atenció mèdica urgent. La Fiscalia manté la petició de 9 anys i 11 mesos de presó per un delicte de temptativa d’homicidi, i defensa que no hi ha proves d’un suposat suborn ni cap conspiració. Subsidiàriament, demana 5 anys per lesions greus.
La defensa, en canvi, reclama l’absolució per manca de proves i recorda que el processat fa dos anys i mig en presó provisional. L’advocat sosté que l’única prova inculpatòria és el testimoni “contradictori i inconsistent” de la víctima. Alternativament, demana una condemna mínima per lesions i que s’hi apliqui l’atenuant de consum d’alcohol i cocaïna.
El judici ha quedat vist per sentència, amb un relat ple d’acusacions creuades, diners, ganivets i versions que canvien com el vent.